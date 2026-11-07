"وام" تشارك في افتتاح القمة العالمية السابعة للإعلام ببكين بحضور ممثلي 112 دولة ومنطقة

بكين في 7 نوفمبر/ وام/ شاركت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم، في حفل الافتتاح الرسمي للقمة العالمية السابعة للإعلام، الذي أقيم في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، بحضور نحو 500 ممثل عن 330 مؤسسة إعلامية ومركز أبحاث وجهة حكومية ومنظمة دولية من 112 دولة ومنطقة.

وتنظم القمة وكالة أنباء شينخوا الصينية بالتعاون مع حكومة بلدية بكين، خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر الجاري، تحت شعار «الإعلام في عصر الذكاء: من التوافق إلى العمل»، بمشاركة قيادات مؤسسات إعلامية دولية وممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.

وتبحث القمة مستقبل صناعة الإعلام في ظل التطورات المتسارعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية الدولية وتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي وتطوير المحتوى الإخباري.

ويتضمن برنامج القمة حواراً رفيع المستوى بين قيادات المؤسسات الإعلامية الدولية، وجلسات عامة ومنتديات فرعية، إلى جانب أنشطة ثقافية وزيارات ميدانية في بكين.

وتعد القمة العالمية للإعلام، التي انطلقت عام 2009، منصة دولية للتواصل والتعاون بين المؤسسات الإعلامية، ومناقشة التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل صناعة الإعلام.