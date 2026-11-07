استكشاف "جغرافيا الممثل" في "الشارقة للكتاب"

الشارقة في 7 نوفمبر/ وام/ اصطحب الفنان المصري خالد الصاوي المشاركين في ورشة "استوديو الممثل: من التدريب إلى خشبة المسرح" ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، في تجربة عملية لاستكشاف أدوات الممثل، مؤكداً أن الأداء الناجح يتجاوز مجرّد الموهبة إلى التدريب المستمر والثقة بالنفس والقدرة على التحكم في الصوت والجسد والتركيز.

واستعرض الصاوي مواقف من تجاربه الفنية والتدريبية توقف عندها لشرح الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض عند مواجهة الجمهور، مشدداً على أن الخجل والخوف من أبرز العوائق التي ينبغي للممثل تجاوزها وأن الوقوف على المسرح يفرض عليه مسؤولية التواصل مع جميع الحاضرين لا مع مجموعة محددة منهم كما يتطلب وعياً بكل حركة وإشارة لأن أنظار الحاضرين تتجه إلى الشخص الموجود على المسرح ما يجعل تفاصيل أدائه جزءاً من الرسالة التي تصل إليهم.

كما تناول التعليق الصوتي بوصفه أحد مجالات الأداء التمثيلي ودافع عن أهمية المسرح المدرسي في تنمية المهارات وبناء الشخصية مشيراً إلى أن التمثيل يختلف عن الحياة اليومية وأن الممثل مطالب بفهم الشخصية التي يؤديها والانغماس في عالمها بدلاً من الاكتفاء بتقديم شخصيته الحقيقية.

وتوقف عند أهمية التركيز بوصفه إحدى المهارات الأساسية للممثل، موضحاً أن الأداء قد يتعرض للمقاطعة أو التشتيت لكن على الممثل أن يمتلك القدرة على استعادة انتباهه والعودة إلى النقطة التي توقف عندها دون أن يفقد تسلسل أفكاره.

وقدم الصاوي رؤية للتمثيل باعتباره فناً يتطلب الملاحظة والفهم والتجربة والانضباط مستحضراً نماذج من تاريخ السينما بينها شخصية المتشرد التي اشتهر بها تشارلي تشابلن لإبراز قدرة الفنان على صناعة شخصية مؤثرة باستخدام الحركة والتعبير الجسدي.