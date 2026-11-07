شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري بملتقى الظفرة الصحي 2026

أبوظبي في 7 نوفمبر/وام/شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الملتقى الصحي لمستشفيات الظفرة 2026، الذي نظمته مستشفيات الظفرة بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، في مجمع بينونة التعليمي بمدينة زايد، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الوعي المروري والمجتمعي وترسيخ مفاهيم الوقاية والسلامة لدى مختلف فئات المجتمع.

وأكد العقيد سيف محمد نعيف العامري مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة، حرص شرطة أبوظبي على المشاركة في الفعاليات المجتمعية، لما لها من دور في توعية الأسر والطلبة بقوانين وأنظمة السير والمرور، وترسيخ السلوكيات الإيجابية التي تسهم في الحد من الحوادث المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.