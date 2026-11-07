"التواجد البلدي بالظفرة" يعزز الاستدامة

الظفرة في 7 نوفمبر/ وام/ أطلق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة، مجموعة من المبادرات المجتمعية والتوعوية، ضمن فعاليات أسبوع التشجير، بهدف تعزيز ثقافة الزراعة والتشجير، وزيادة المساحات الخضراء، وترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية بمشاركة أفراد المجتمع، والأسر، وطلبة المدارس، والأطفال.

وتتضمن المبادرات «ازرعها اليوم… تكبر معك»، و«مدرستي خضراء»، و«شتلتك أثر أخضر»، و«أزرع شجرة باسمك»، و«لكل أسرة شجرة»، و«نغرس من أجل الإمارات»، إلى جانب مسابقة «أجمل حديقة منزلية»، وفعالية زراعة الشتلات على شكل خارطة دولة الإمارات.

كما تشمل الفعاليات ورشاً تعليمية وتفاعلية، من بينها «رحلتي مع البذرة الصغيرة»، و«براعم الاستدامة»، و«غرستي الأولى»، التي تستهدف تعريف الأطفال والطلبة بأهمية الزراعة ومراحل نمو النباتات، وإشراكهم في زراعة الشتلات والعناية بها.