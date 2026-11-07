"الخدمات الإنسانية" تقدم "60 ثانية" في "الشارقة للكتاب"

الشارقة في 7 نوفمبر/ وام/ تشارك مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في معرض الشارقة الدولي للكتاب، من خلال جناحها الذي تقدم فيه الإصدار الثامن من سلسلة "60 ثانية" .

وتسلط السلسلة الضوء على عدد من القضايا المرتبطة بالصحة النفسية والقلق والاحتراق النفسي وتقدير الذات وبناء الهوية والصداقات والتنمر ومهارات الاستقلالية والحياة اليومية ودور التكنولوجيا في تعزيز الاعتماد على الذات، إلى جانب أهمية التخطيط المبكر للانتقال من المدرسة إلى مرحلة التعليم أو التدريب أو العمل.

وتسعى 60 ثانية إلى تحويل الموضوعات المتخصصة إلى رسائل معرفية واضحة وقابلة للفهم والتطبيق، بما يساعد الأسرة على قراءة بعض التغيرات التي قد تطرأ على سلوك المراهق بصورة أكثر وعياً .