مدربو المجموعة الثالثة يؤكدون الجاهزية لتصفيات آسيا تحت 17 عاماً

رأس الخيمة في 7 نوفمبر /وام/ أكد مدربو منتخبات المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 17 عاماً 2027، جاهزية منتخباتهم لخوض المنافسات التي تنطلق غداً، في رأس الخيمة، معربين عن تقديرهم لاستضافة الإمارة مباريات المجموعة، مؤكدين أن نظام التجمع يسهم في رفع المستوى الفني وتعزيز التنافس بين المنتخبات المشاركة.

وتقام منافسات المجموعة حتى 20 نوفمبر الجاري على ملعبي نادي الإمارات، واستاد سعود بن صقر القاسمي بنادي الجزيرة الحمراء، بمشاركة منتخبات الإمارات، وسوريا، وبنغلاديش، وبوتان، وماكاو - الصين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم، بحضور أوشيانو كروز مدرب منتخب الإمارات، ولودوفيك دي هرويف مدرب منتخب بنغلاديش، ومحمد جمعة مدرب منتخب سوريا، وهيدهارو تاكاهاشي مدرب منتخب بوتان، ولين كين تشو مدرب منتخب ماكاو - الصين.

وأكد أوشيانو كروز أن منتخب الإمارات يدخل التصفيات بتركيز واستعداد جيدين بعد فترة من العمل والتحضير، مشيراً إلى الحرص على إعداد اللاعبين بالصورة المناسبة ومنحهم الثقة اللازمة، مع إدراك أهمية الانضباط والعمل الجماعي خلال المنافسات.

وأضاف أن المنتخب يتطلع إلى تقديم مستويات جيدة وتحقيق نتائج إيجابية، والتعامل مع كل مباراة بالجدية المطلوبة، والاستفادة من المباريات في تطوير أداء اللاعبين وتعزيز خبراتهم.

وأوضح محمد جمعة أن فترة إعداد منتخب سوريا كانت محدودة، ولم تتخللها مباريات ودية قبل التصفيات، إلا أن جاهزية اللاعبين تبلغ نحو 80%، معرباً عن طموح منتخب بلاده لتحقيق نتائج إيجابية رغم قوة المنتخبات المشاركة.

وأشار مدربو منتخبات بنغلاديش وبوتان وماكاو - الصين إلى أن إقامة التصفيات بنظام التجمع تضفي مزيداً من التحدي على المنافسات، وتعزز رغبة المنتخبات في تحقيق أهدافها، في ظل ما توفره من فرص للاحتكاك المباشر مع مدارس كروية مختلفة.

وتشهد منافسات الغد مباراتين، تجمع الأولى منتخبي سوريا وبنغلاديش على استاد سعود بن صقر القاسمي بنادي الجزيرة الحمراء، فيما يلتقي منتخبا ماكاو - الصين وبوتان على استاد نادي الإمارات.

ويشارك في التصفيات 35 منتخباً موزعة على سبع مجموعات، تضم كل منها خمسة منتخبات، وتقام المنافسات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز المؤهلة إلى النهائيات المقررة في أوزبكستان عام 2027.