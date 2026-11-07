عمار بن حميد يحضر أفراح المري والمهيري في دبي

دبي في 7 نوفمبر/ وام/ حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي عبدالله خليفة عبيد المري، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة أحمد محمد أحمد المهيري، اليوم، في مركز دبي التجاري العالمي.

وهنّأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ذوي العريسين بهذه المناسبة، متمنياً لهما حياة أسرية مليئة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة.

وحضر حفل الاستقبال، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، الذين باركوا للعريسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية مكللة بالسعادة والبهجة.