حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح المري والمهيري

دبي في 7 نوفمبر/ وام/ حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه اليوم السبت معالي الفريق عبد الله خليفة عبيد المري، القائد العام لشرطة دبي، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة أحمد محمد أحمد المهيري.

كما حضر العرس إلى جانب سموهم، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وهنأ سموّهم، العريس وذويه، متمنين له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.