الداخلية تعزز الوعي الصحي للطلاب

أبوظبي في 7 نوفمبر/ وام/ نظمت إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية، التابعة للإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، سلسلة من الورش التثقيفية على مدار أسبوعين، استهدفت (230) طالباً من مدرسة زايد للبنين في أبوظبي، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الوعي النفسي والصحي لدى الطلبة، وتنمية مهاراتهم الحياتية، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية وقيم الهوية والانتماء الوطني.

قدمت الورش، الاختصاصية النفسية مريم عبدالقادر بخيت، رئيس قسم شؤون المجتمع بإدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية، والاختصاصية النفسية أمل خالد الخميري.

وتناولت الورش، عدداً من المحاور المتخصصة، ركزت على الصحة النفسية والبدنية، والسلوكيات الإيجابية التي تسهم في تحسين جودة حياة الطلبة والمحافظة على صحتهم، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء والمسؤولية الوطنية، وإبراز دورهم كجيل واعد وفاعل في بناء مستقبل الوطن.

وتضمنت الورش أيضاً، التوعية بالميثاق الوطني للتعليم، والتأكيد على أهمية المحافظة على الهوية الوطنية، كما ركزت على تنمية المهارات المستقبلية التي تؤهل الطلبة لمواكبة المتغيرات، ومواصلة دعم جهود الدولة نحو تحقيق الريادة العالمية.