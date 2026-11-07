مجلس دبي للإعلام يفتتح "أسبوع الفيلم الكازاخستاني" ضمن "ليالي دبي السينمائية"

دبي في 7 نوفمبر/ وام/ افتتح مجلس دبي للإعلام، بالتعاون مع القنصلية العامة لجمهورية كازاخستان في دبي والإمارات الشمالية، فعاليات "أسبوع الفيلم الكازاخستاني" ضمن مبادرة «ليالي دبي السينمائية» التي تحتفي بفن السينما عبر فعاليات تُقام على مدار العام في دبي. وانطلق الأسبوع في 6 نوفمبر الحالي احتفاءً بيوم الجمهورية في كازاخستان، ويستمر حتى 8 نوفمبر في «ريل سينما» بدبي مول.

ويقدّم الأسبوع لجمهور دبي نافذة على الثقافة الكازاخستانية وأساليب السرد القصصي فيها، من خلال برنامج يجمع بين فيلم موسيقي يستعيد إرث أحد أبرز المؤلفين الموسيقيين في كازاخستان، وقصة ملهمة تروي قصة شقيقين تفتح أمامهما الرياضة طريقاً لتغيير مسار حياتهما.

وشهد العرض الافتتاحي لـ "أسبوع الفيلم الكازاخستاني" والذي خُصّص لكبار المدعوين، حضور سعادة ألماز تاسبولات، القنصل العام لجمهورية كازاخستان في دبي والإمارات الشمالية، وسعادة هشام سلطان العلماء، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام في مجلس دبي للإعلام، وسامر المرزوقي، مدير إدارة الأفلام والإنتاج في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع لمجلس دبي للإعلام، وسانات شاباشوف، مخرج ومنتج فيلم «في أحضان السعادة» (Baqyt Qushagynda)، إلى جانب عدد من الضيوف والشركاء.

ويأتي دعم مجلس دبي للإعلام لتنظيم "أسبوع الفيلم الكازاخستاني"، في إطار جهوده لتطوير قطاع إعلامي يتيح للجاليات المقيمة في دبي التعريف بتراثها الثقافي والتواصل مع المجتمع الإماراتي، وإيجاد مساحات مشتركة من خلال القصص التي ترويها السينما. كما يدعم الأسبوع جهود المجلس لعرض أعمال من السينما العالمية في دبي وإقامة شراكات ثقافية وإبداعية طويلة الأمد.

وقال سعادة ألماز تاسبولات، القنصل العام لجمهورية كازاخستان في دبي والإمارات الشمالية، إن كازاخستان احتفلت في 25 أكتوبر بيوم الجمهورية، وهو مناسبة وطنية تعكس تاريخ البلاد وهويتها والتزامها ببناء مستقبل قوي ومزدهر. وأوضح أن الاحتفاء بهذه المناسبة في دبي من خلال "أسبوع الفيلم الكازاخستاني" يتيح للجمهور اكتشاف بلاده عبر الحكايات والموسيقى والشخصيات التي تنبض بالحياة على الشاشة، مشيراً إلى أن الأفلام المختارة تعكس ثراء التراث الثقافي الكازاخستاني وتقدّم لمحة عن تجارب أبناء بلاده وتطلعاتهم.

وأعرب تاسبولات عن تقديره لمجلس دبي للإعلام على التعاون في تنظيم "أسبوع الفيلم الكازاخستاني"، كما أعرب عن شكره للشركاء والداعمين الذين أسهموا في إقامته، مؤكداً أن مبادرات من هذا النوع تتيح لشعبي البلدين فرصاً للتعارف والتقارب.

من جانبه، قال سعادة هشام سلطان العلماء: "إن "أسبوع الفيلم الكازاخستاني" يجسّد قدرة السينما على جمع الناس واطلاعهم على الحكايات التي تُشكّل هوية الشعوب. وتحتضن دبي جنسيات من مختلف أنحاء العالم، وتتيح لها مبادرات مثل «ليالي دبي السينمائية» فرصةً لتروي حكاياتها وتحتفي بثقافاتها مع جمهور أوسع. ونعتزّ بدعم القنصلية العامة لجمهورية كازاخستان في إحياء هذه المناسبة الوطنية، ونتطلّع إلى مواصلة التعاون معها".

وقال سامر المرزوقي، إن "أسبوع الفيلم الكازاخستاني" يقدّم لجمهور دبي حكايات السينما الكازاخستانية وموسيقاها ومواهبها، مشيراُ إلى أن استضافة صنّاع هذه الأفلام تعكس التزام مجلس دبي للإعلام بتعزيز التواصل مع قطاعات صناعة السينما حول العالم. وأضاف أن دبي تتيح لصنّاع الأفلام الوصول إلى جمهور لأعمالهم، وتوفّر بيئة داعمة لإنتاج مشاريعهم المقبلة.

واستُهلّ البرنامج بفيلم «في أحضان السعادة» (Baqyt Qushagynda)، الذي أخرجه سانات شاباشوف عام 2025، وهو أول فيلم موسيقي باللغة الكازاخية يستند إلى أغانٍ معروفة سبق إصدارها، ويحتفي بإرث الملحّن الكازاخستاني البارز شامشي كالداياكوف. ويتتبّع الفيلم حكاية باخيت، الشاب الذي يحمل عدة شهادات جامعية ويعجز عن العثور على عمل، فينتقل مع عائلته من مدينة أريس إلى أستانا، حيث يعمل مساعداً شخصياً لرئيس شركة قابضة بارزة في قطاع النفط. وهناك يجد الحب، قبل أن يضعه القدر أمام خيار بين الحب والحياة.

ويُعرض الفيلم مجدداً اليوم، 7 نوفمبر، في عرض مجاني للجمهور، يليه غداً، 8 نوفمبر، عرض الدراما الرياضية «البداية» (Alga)، من إخراج يرنار نورغالييف. ويروي الفيلم قصة شقيقين ينخرطان في عالم الجريمة عقب وفاة والدهما في ظروف مأساوية، إلى أن يتيح لهما مدرّب زائر لألعاب القوى فرصة لتغيير مسار حياتهما. وحصد الفيلم جوائز في «لوليو» (Luleå)، و«بالادينو دورو» (Paladino d’Oro)، و«جوائز برشلونة للأفلام المستقلة» (Barcelona Indie Awards)، والمهرجان الدولي للأفلام الرياضية في إيران.