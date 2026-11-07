ختام المرحلة الأولى من سباقات التلواح التمهيدية في نادي أبوظبي للصقارين

أبوظبي في 7 نوفمبر/ وام/ اختتمت اليوم، بميدان الفلاح في أبوظبي، منافسات سباقات التلواح التمهيدية لمسافة 300 متر، في مرحلتها الأولى، ضمن بطولة اتحاد الإمارات للصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد والنادي.

وأسفرت منافسات الشوط الأول لفئة العامة ملاك " قرموشة جير - فرخ"، عن فوز الصقر " جي 1" لعبدالله راشد أحمد المانع المنصوري بالمركز الأول، والصقر" جي 2"، للمالك نفسه بالمركز الثاني، والصقر" مزاج" لعبدالله محمد حسن البلوشي بالمركز الثالث.

وشهد الشوط الثاني فئة العامة ملاك" جير تبع - فرخ"، فوز الصقر"77" لعبدالله راشد أحمد المانع المنصوري بالمركز الأول، وتصدر الصقر " شهم"، لعبدالرحمن سعيد إبراهيم آل حماد، المركز الثاني، وحقق الصقر" باتريوت"، لمحمد علي عبدالله الربيعي المركز الثالث.

وتستمر سباقات التلواح التمهيدية في مرحلتها الثانية بإقامة الجولة الثانية لمسافة 400 متر، خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري، مع إضافة شوطين لفئتي "حر" و"شاهين" (إنتاج مزارع) ضمن فئة العامة.