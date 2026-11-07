خورفكان تفتح نوافذ الإبداع عبر مهرجانها الثقافي الـ 6

خورفكان 7 نوفمبر/ وام/ انطلقت في المركز الثقافي بخورفكان فعاليات الدورة السادسة لمهرجان خورفكان الثقافي الذي تنظمه إدارة المنطقة الشرقية بدائرة الثقافة بالشارقة على مدار يومين.

حضر انطلاق الفعايات راشد محمد الزعابي مدير إدارة المنطقة الشرقية بدائرة الثقافة ، عبدالله الكديد المحرزي مدير بلدية خورفكان ، راشد الأميري مسؤول مكتب خورفكان ،عبدالله خلفان النقبي والي منطقة النحوة ، محمد خميس النقبي والي منطقة شيص ونخبة من الشخصيات الثقافية والفنية والمسؤولين وممثلي الجهات والمؤسسات.

استهلت الفعاليات بتقديم لوحات من الفنون الأصيلة للإمارات من قبل فرقة جمعية الشارقة للفنون الشعبية ، أعقب ذلك افتتاح أركان المعارض الفنية، التي تنوعت المشاركات بين التصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية والخط العربي، في مشهد عكس ثراء التجارب الإبداعية وتعدد الرؤى الفنية.

ففي مجال التصوير الفوتوغرافي، قدّم المصور عبد الله النقبي مجموعة من الصور التي وثّقت جمال الطبيعة في خورفكان، بما تضمه من تضاريس جبلية وسدود وشلالات، فيما عرض المصور أحمد الشحي أعمالاً استلهمت مشاهد الطبيعة، من الجبال المكسوة بالغيوم إلى ألوان الغروب وانعكاساته على مياه البحر.

وفي الفنون التشكيلية، شاركت الفنانتان صالحة الحمادي وهدى جاسم بمجموعة من اللوحات التي استلهمت الهوية الوطنية والموروث الإماراتي والبيئة الساحلية، وجمعت بين الأصالة والحداثة، معبرةً عن خصوصية المكان وجمالياته الثقافية والإنسانية.

وقدّم الخطاطان الدكتور فايز النقبي ومروان الحمادي أعمالاً في فنون الخط العربي، أبرزت جماليات الحرف وتنوع تشكيلاته، وما يحمله من قيمة جمالية وروحانية بوصفه أحد مكونات الهوية العربية والإسلامية.

وعلى خشبة المسرح أكدت مقدمة الحفل الإعلامية حفصة النقبي أهمية المهرجان في تعزيز الحراك الثقافي وترسيخ حضور الفنون في المجتمع، إلى جانب عرض مادة مرئية أبرزت جانباً من برامج إدارة المنطقة الشرقية بدائرة الثقافة.

وشهدت المنصة لوحات فنية حملت عنوان «حكاية الثقافة»، قدّمها طلبة مجمع زايد التعليمي بخورفكان، تخللتها أبيات شعرية ألقاها الشاعران سيف النقبي ومايد النقبي ، في عرض جسّد القيم الاجتماعية وأبرز أهمية المعرفة والعلم في بناء الفرد والمجتمع.

وامتزجت في اللوحات حيوية الأداء الطلابي بإيقاع الكلمة الشعرية، مانحةً المواهب الناشئة مساحة للتعبير والمشاركة في الاحتفاء بالثقافة، مع مرافقة وصلات أوتار موسيقية بأنامل إماراتية.

واختتم اليوم الأول من المهرجان بأمسية شعرية مميزة لمعالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي،أدارها الإعلامي الدكتورعبد الله أحمد ألقى خلالها مجموعة من القصائد التي جمعت بين الوطنية والوجدانية، وتنقّل بين الاعتزاز بالوطن والتعبير عن المشاعر الإنسانية.

وكرم راشد الزعابي يرافقه راشد الأميري الجهات والأفراد المشاركين وقدم لهم دروعا تذكارية تقديرا لعطائهم وجهودهم.

فيما حمل اليوم الثاني من المهرجان برنامجاً مخصصاً للأطفال تضمن ورشة الخط العربي للخطاط مروان الحمادي ، وورشة فن الكولاج من معالم مدينة خورفكان للرسامة الرقمية هدى جاسم ، وعرض مسرحية بعنوان «الرحيق الذهبي»، من تأليف الكاتب الإماراتي ماجد الشامسي وإخراج الفنان علي بيشوه، لتفتح أمام الصغار باباً إلى الخيال، وتمنحهم فرصة اكتشاف متعة المسرح والتفاعل مع حكاياته.

ويواصل مهرجان خورفكان الثقافي، بدورته السادسة، دوره في جمع المبدعين وأفراد المجتمع حول تجارب فنية وثقافية متنوعة، مجسّداً حرص دائرة الثقافة على إثراء المشهد الإبداعي في المنطقة الشرقية، ورعاية المواهب، وإبقاء الموروث الإماراتي حاضراً في وجدان الأجيال.