جون رام ينفرد بصدارة بطولة أبوظبي “الدار” للجولف قبل الجولة الختامية

أبوظبي في 7 نوفمبر /وام/ انفرد الإسباني جون رام بصدارة بطولة أبوظبي "الدار" للجولف 2026 عقب ختام منافسات الجولة الثالثة اليوم، بعدما سجل 66 ضربة، ليرفع رصيده إلى 18 ضربة تحت المعدل، متقدماً بفارق ضربة واحدة على الإنجليزي تيريل هاتون والإيطالي فرانشيسكو لابورتا.

ويخوض رام وهاتون ولابورتا الجولة الختامية غداً الأحد ضمن المجموعة الأخيرة، بعد أن تقاسموا صدارة الترتيب في ختام الجولة الثانية، فيما يحتل الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي المركز الرابع منفرداً برصيد 16 ضربة تحت المعدل.

وحسم (رام) صدارة الجولة بأداء قوي في الحفر التسع الأخيرة، إذ سجل ضربة تحت المعدل في الحفرة العاشرة، وضربتين تحت المعدل في الحادية عشرة، قبل أن يضيف ضربة أخرى تحت المعدل في الثانية عشرة، لينتزع الصدارة.

ويسعى (رام)، المتوج بلقبين في البطولات الكبرى وخمسة ألقاب في سلسلة رولكس، إلى مواصلة تفوقه في الجولة الختامية وإضافة لقب بطولة أبوظبي إلى سجل إنجازاته.