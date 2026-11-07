نادي النصر يفوز بسباق" المواطنات" بدوري الدراجات

الشارقة في 7 نوفمبر/ وام/ أحرزت مروة سلمان درّاجة نادي النصر المركز الأول في سباق فئة الإناث المواطنات، ضمن منافسات الدوري المحلي للدراجات، الذي أُقيم اليوم في منطقة محافز بالشارقة، لمسافة 36 كيلومترًا.

وحلت نورة الغافلي، لاعبة فريق الهوية والجنسية، في المركز الثاني، فيما جاءت هالة محمد ثالثةً، ليحصد النصر مركزين على منصة التتويج.

وفي سباق الإناث للمسافة ذاتها، استحوذ فريق الهوية والجنسية على المراكز الثلاثة الأولى، بفوز أرين تومسون، تلتها أنيس كارسكو، ثم مدسون بلاك، في سباق شاركت فيه 24 دراجة من أربعة أندية.

وتصدر ماركوس دينيل، لاعب خورفكان، سباق الشباب لمسافة 72 كيلومترًا، بمشاركة 38 دراجًا، وجاء أحمد عبيد من شباب الأهلي ثانيًا، وحمدان الكواري من منتخب قطر ثالثًا.