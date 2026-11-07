انطلاق فعاليات مهرجان كلباء الرياضي الأول

كلباء في 7 نوفمبر /وام/ افتتح الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، مهرجان كلباء الرياضي الأول الذي يستمر حتى الرابع عشر من فبراير الجاري، ويتضمن 9 ألعاب رياضية ونشاطين مجتمعيين وباقة من الفعاليات المصاحبة ويصل مجموع جوائزه إلى نحو 350 ألف درهم.

حضر مراسم افتتاح المهرجان وسط أجواء رائعة بموقعه مقابل مركز كلباء مول، سعادة محمد عبيد الحصان الشامسي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وأعضاء المجلس سعادة الدكتور سيف أحمد الزعابي، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، وسعادة الدكتور عمر حسن بن حنيفة، وسعادة المهندس عادل صالح الحمادي، ورؤساء الأندية في الإمارة، وممثلو الجهات والدوائر الحكومية.

وأعرب سعادة الدكتور سيف الزعابي، في كلمة بافتتاح المهرجان عن تطلع اللجنة المنظمة إلى تقديم نسخة مميزة، مثنيا على تعاون الجهات الراعية والداعمة.

تضمنت فعاليات اليوم الأول مباراتين في كرة القدم، تفوق في الأولى الحرس الأميري بالشارقة على شباب راك بنتيجة 2/3 وفي الثانية فريق هيئة الشارقة للدفاع المدني على الخوير 6/ 4.

فيما أقيمت مباراتان في كرة الطائرة المجتمعية، فاز في الأولى فريق "MIH" على فريق هيئة الشارقة للدفاع المدني بثلاثة أشواط دون رد، وفي الثانية فريق "يو أي إيي اكس" على البركان بثلاثة أشواط دون مقابل.. في حين أقيمت في لعبة البادل 14 مباراة ضمن التصفيات التمهيدية.