الإمارات تُدين بشدة حادثة إطلاق النار في مدينة كراكوف البولندية

أبوظبي في 7 نوفمبر/وام/ أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة حادثة إطلاق النار التي وقعت في ساحة عامة بمدينة كراكوف في جمهورية بولندا الصديقة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولجمهورية بولندا وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.