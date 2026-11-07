الإمارات والمغرب يعززان الشراكة في ألعاب القوى وتبادل الخبرات

الداخلة (المغرب) في 7 نوفمبر /وام/ بحث اتحاد الإمارات لألعاب القوى مع الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى سبل تعزيز الشراكة الرياضية، وتبادل الخبرات، وتطوير المواهب، بما يسهم في الارتقاء بمستوى اللعبة وتعزيز التعاون بين الجانبين.

وأكد اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن مشاركة دولة الإمارات ضيف شرف، ممثلة بالاتحاد، في النسخة الثالثة من سباق «الداخلة 2026» الدولي لمسافة 10 كيلومترات على الطريق، الذي استضافته مدينة الداخلة بالمملكة المغربية مؤخراً بمناسبة عيد الوحدة، أتاحت فرصة بحث مجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين في مختلف المجالات التطويرية، بما يخدم تطوير اللعبة في البلدين الشقيقين.

وأشاد المر بالنجاح الذي حققه السباق، بمشاركة أكثر من ستة آلاف عداء وعداءة، مؤكداً أن مشاركة الاتحاد جاءت في إطار حرصه على تعزيز حضوره في المحافل الرياضية العربية والدولية، وتلبية لدعوة جمعية وادي الذهب لألعاب القوى، انطلاقاً من إيمانه بدور الرياضة في تعزيز أواصر التعاون والتقارب بين الدول.

وأشار إلى أن اتحاد الإمارات لألعاب القوى يحرص على بناء شراكات مستدامة مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية الشقيقة والصديقة، بما ينسجم مع رؤيته لتطوير منظومة ألعاب القوى في الدولة، والاستفادة من التجارب الناجحة، وتوسيع مجالات التعاون التي تسهم في إعداد أجيال رياضية قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات.