مجْمع اللُّغة العربيّة بالشارقة يَعرض أوَّل 143 مجلَّدًا من"الموسوعة العربيّة الشاملة" بمعرض الشارقة للكتاب

الشارقة في 7 نوفمبر/وام/ يعرض مجمع اللُّغة العربيّة بالشارقة المجلَّدات الـ143 الأولى من "الموسوعة العربيَّة الشاملة للعلوم والآداب والفنون والأعلام" في جناحه الخاصّ ضمْن فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدوليّ للكتاب. ويضمّ الجناحُ -إلى جانب الموسوعة- "المُعْجمَ التاريخيَّ للُّغة العربيّة" بما يتيح لجمهور المعرض الاطّلاع على مشروعات المجْمع في توثيق اللُّغة العربيّة ومعارفها.

وشارك في إعداد الموسوعة 1140 باحثًا من تخصُّصات متعدِّدة و157 لجنة لجمْع مادّته العلميّة ومراجعتها وتقديمها للقارئ باللُّغة العربيّة.

وأُسِّسَت الموسوعةُ على التأريخ للعلوم والآداب والفنون والتعريف بها وبمدارسها وشرح مصطلحاتها بالعودة إلى أمّهات الكتب والمصادر في كلِّ عِلم وفنٍّ وتقدّم مادّته بلغة عربيّة ميسّرة وتتيح للطّلبة والباحثين الإفادة من المعارف التي تزخر بها هذه المراجع وتدعم الدراسات المتخصِّصة في المصطلحات.

وقال الدّكتور امحمّد صافي المستغانميّ الأمين العامّ لمجمع اللُّغة العربيّة بالشّارقة :" كان علماؤنا في تاريخ الحضارة الإسلاميّة موسوعات تمشي على الأرض اتَّسعت معارفُهم حتى اجْتَمعت في مؤلَّفاتهم علوم شتّى وأورثونا كُتبًا ما زالت تفتح للباحثين أبوابًا للفهم والنظَر ومن الوفاء لهذا الميراث أن نعود إلى أمّهات كتُبِه ونقرأه قراءة علميّة تقرّب معانيه ومصطلحاته إلى أبناء هذا العصر ومن هنا تأتي قيمة الموسوعة العربيّة الشاملة التي تصل الباحثَ بأصول العلوم ومناهج أهلها وتعينُه على مواصلة الدرس والتأليف على بيّنة فالعربيّة التي حملت هذا العِلم قادرة على أن تظلَّ لغة لإنتاج المعرفة وتداولها".

وتنتمي الموادّ المنجَزة من الموسوعة إلى قسْم العلوم أحد الأقسام الأربعة للموسوعة إلى جانب الآداب والفنون والأعلام ويضمُّ هذا القسْم في خطَّته الكاملة 44 عِلمًا وفنًّا موزَّعة على خمسة مجالات هي العلوم اللُّغويّة والفنون الأدبيّة والعلوم الشّرعيّة والعلوم الإنسانيّة والعلوم التّطبيقيّة.

وتضمُّ العلوم اللُّغويّة 5520 مصطلحًا موزَّعة على تسْعة علوم تشمل 1253 مصطلحًا في اللِّسانيّات و1072 في البلاغة و1055 في النحو و676 في الصوتيّات وتتضمن 396 مصطلحًا في الصرْف و341 في المعجميّات و319 في السيميائيّات و228 في تحليل الخطاب و180 في العروض والقوافي ويضمُّ مجال الفنون الأدبيّة فنَّي "الأدَب والنقْد" و"المسْرح" بواقع 1548 مصطلحًا في الأدَب والنقْد و636 مصطلحًا في المسْرح.

ويقدِّم مجالُ العلوم الشّرعيّة 11654 مصطلحًا في 11 عِلمًا تشمل 2751 مصطلحًا في علوم القرآن و1013 في علوم الحديث و512 في الجرح والتعديل و988 في أصول الفقه و918 في مقاصد الشريعة و1748 في الفقه الإسلاميّ.

وتشمل مادّته كذلك 429 مصطلحًا في القضاء الشرعيّ و391 في السياسة الشرعيّة و1281 في الاقتصاد الإسلاميّ والمعاملات الماليّة و1253 في العقيدة الإسلاميّة والاتجاهات الفكريّة و370 في السيرة النَّبويّة.

وفي العلوم الإنسانيّة التي تضمُّ خطَّتها 17 عِلمًا أُنجز محتوى "المنْطق والجدَل" ويشتمل على 1830 مصطلحًا فيما تندرج بقيّة علوم هذا المجال ضمن المراحل المقبِلة.

ومن بين خمسة علوم في مجال "العلوم التطبيقيّة" أُنجز محتوى "الفلَك والفضاء والجوّ" ويضمّ 3716 مصطلحًا وتشمل خطّة المجال كذلك الرياضيّات والفيزياء والكيمياء والذّكاء الاصطناعيّ وتلك العلوم تندرج أيضا ضمن مراحل العمل المقبِلة.