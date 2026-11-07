فوز الشارقة وكلباء وخورفكان في دوري أدنوك للمحترفين

الشارقة في 7 نوفمبر/ وام/ فاز الشارقة على شباب الأهلي 2-0 اليوم باستاد الشارقة ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة، رفع الشارقة رصيده إلى 15 نقطة، وتوقف رصيد شباب الأهلي عند 13 نقطة.

سجل ثنائية الشارقة كل من عمر كيتا لاعب شباب الأهلي بالخطأ في مرماه ( ق70)، وحارب عبد الله ( ق86).

وضمن الجولة ذاتها فاز كلباء على الظفرة 3-1 في استاد حمدان بن زايد وبهذه النتيجة، رفع رصيده إلى 8 نقاط، وتوقف رصيد الظفرة عند 6 نقاط.

سجل لكلباء كل من بنجامين تيتيه من ركلة جزاء (ق50)، وأحمد نور الله (ق52)، وأنتونيو جونيور (ق90+5)، فيما سجل للظفرة سوري كابا (ق20).

وفي استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، فاز خورفكان على حتا 2-1 وبهذه النتيجة، رفع رصيده إلى 7 نقاط، وتوقف رصيد حتا عند 3 نقاط.

سجل لخورفكان كل من بيدور بافلوف (ق27)، وطارق دتيسودالي (ق50)، فيما سجل لحتا سيف الدين الجزيري (ق88).