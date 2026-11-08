"كهرباء دبي" و"دِل تكنولوجيز" تتعاونان لتطوير الشبكة الذكية والمرونة السيبرانية

دبي في 8 نوفمبر/ وام / وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم مع شركة "دِل تكنولوجيز"، لبحث فرص التعاون في تطوير حلول تقنية متقدمة تعزز المرونة السيبرانية واستمرارية الأعمال، وتدعم تحديث الشبكة الذكية ومحطات التحويل، إلى جانب توسيع تطبيقات الحوسبة الطرفية والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة تعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي رائد في البنية التحتية الذكية والمستدامة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة واعتمادية خدمات الكهرباء والمياه.

وأوضح أن مذكرة التفاهم مع "دِل تكنولوجيز" تأتي في إطار الحرص على توسيع التعاون مع شركات التقنية العالمية لاستكشاف حلول مبتكرة تدعم المرونة السيبرانية والتشغيلية، وتطوير الشبكة الذكية، وتعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وجاهزية البنية التحتية الرقمية للهيئة.

وقع مذكرة التفاهم المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، ووليد يحيى، المدير العام لمنطقة جنوب الخليج في دِل تكنولوجيز.

وقال وليد يحيى إن بناء بنية تحتية جاهزة للمستقبل يتطلب أساساً رقمياً آمناً وذكياً وعالي المرونة، مشيرا إلى أن التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي يعكس تركيزاً مشتركاً على استكشاف حلول التكنولوجيا المتقدمة التي يمكنها تحديث البنية التحتية الذكية، وتعزيز المرونة السيبرانية والتشغيلية، وإرساء أساس قابل للتوسع للابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وتشمل مجالات التعاون دراسة تطوير تصاميم مرجعية ومشاريع تجريبية لتحديث الشبكة الذكية ومحطات التحويل وعمليات تشغيل الشبكة، بما يسهم في تعزيز موثوقيتها وتحسين قدرات المراقبة والتحكم واستعادة العمليات، مع ضمان التوافق مع المنصات القائمة، كما يعتزم الطرفان استكشاف حلول متقدمة للحوسبة الطرفية تعتمد على بنية تحتية معززة وإدارة مركزية للمواقع البعيدة والميدانية.