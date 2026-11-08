زايد بن محمد بن زايد يشهد حفل تقديم شركة "بي واي دي" لسيارتها "يانغوانغ ألتيور" في أبوظبي

أبوظبي في 8 نوفمبر / وام / شهد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع، في قصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي، الحفل الذي أقامته شركة "بي واي دي" الصينية لتقديم سيارتها "يانغوانغ ألتيور"، التابعة للعلامة التجارية "يانغوانغ" المتخصصة في إنتاج السيارات فائقة الفخامة.

واطلع سموه، خلال الحفل، على السيارة الجديدة وأبرز مزاياها وما تتضمنه من تقنيات متقدمة تجمع بين التصميم الفاخر والأداء العالي، لمواكبة التطور الذي تشهده صناعة السيارات عالميا وتلبية تطلّعات المستخدمين في الحصول على تجارب تنقّل تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والراحة والرفاهية.

كما تابع سموّه عرضاً تناول رؤية شركة "بي واي دي" ونهجها في تصميم السيارة وتطويرها، إلى جانب المراحل التي مرّت بها سيارة "يانغوانغ ألتيور"، بدءا من الرؤية والتصاميم الأولية، مرورا بتطوير تقنياتها وأنظمتها وأجزائها، وصولا إلى تقديمها اليوم في العاصمة أبوظبي.

وتعكس إقامة شركة "بي واي دي" لهذا الحدث في أبوظبي مكانة الإمارة كوجهة لإطلاق الابتكارات العالمية، وتسلط الضوء على ما توفّره من بيئة داعمة لنمو قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وتطوير حلول التنقّل الذكي والمستدام.