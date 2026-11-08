"تيك توك" تطلق تطبيقا مستقلا للتجارة الإلكترونية في أسواق آسيوية

سنغافورة في 8 نوفمبر / وام / أطلقت منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" تطبيقا مستقلا لخدمة التجارة الإلكترونية "تيك توك شوب" في أسواق محددة، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق أعمالها ومنافسة عمالقة التجارة الإلكترونية مثل "أمازون" و"تيمو" بشكل مباشر بعيدا عن منصتها الرئيسية.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في التكنولوجيا، إلى أن التطبيق الذي رصده خبير التواصل الاجتماعي مات نافارو، متاح حاليا لمستخدمي أنظمة "آي أو إس" و"أندرويد" في سنغافورة وماليزيا وتايلاند والفلبين.

ويقدم التطبيق الجديد تجربة تسوق متكاملة تشمل ترشيحات منتجات مخصصة، وإمكانية الشراء عبر البث المباشر والفيديوهات القصيرة، إلى جانب متابعة الطلبات وخدمات دعم العملاء، مع توفير صفقات حصرية وعروض للشحن المجاني وخيارات دفع آمنة لتحفيز المستخدمين على اعتماده بدلا من تطبيق "تيك توك" الرئيسي.

وتعكس هذه الخطوة استعداد "تيك توك" للاستثمار بكثافة في قطاع التجارة الإلكترونية عبر منح "تيك توك شوب" استقلالية تامة.

-خلا-