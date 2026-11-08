"الشارقة للكتاب" يحتفي بالفائزين بجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال

الشارقة في 8 نوفمبر / وام / احتفى معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والأربعين، بدور النشر الثلاث الفائزة بجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال لأفضل كتاب للطفل في دورتها الثالثة عشرة لعام 2026، والبالغة قيمتها الإجمالية 75 ألف درهم موزعة بالتساوي على ثلاث فئات.

وكرم سعادة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، الدور الفائزة، بحضور فاضل حسين بوصيم، الأمين العام للملتقى، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الناشرين والمهتمين بصناعة كتاب الطفل.

وشمل التكريم دار "كلمات" من دولة الإمارات العربية المتحدة، الفائزة بجائزة "أفضل كتاب لفئة الطفولة المبكرة" المخصصة للأطفال دون سن السادسة، عن كتاب "كن قريباً" من تأليف جيكار خورشيد ورسومات سمية محمدي، ودار "الأهلية" من المملكة الأردنية الهاشمية، الفائزة بجائزة "أفضل كتاب لفئة الطفولة المتوسطة" المخصصة للأطفال من 7 إلى 11 عاماً، عن كتاب "أحلم دوماً بالطيران" من تأليف أماني سليمان داوود ورسومات أماني يوسف.

كما تضمن التكريم دار "لؤلؤ" من دولة الإمارات العربية المتحدة، الفائزة بجائزة "أفضل كتاب لفئة اليافعين" المخصصة للفئة العمرية من 12 إلى 16 عاماً، عن كتاب "مربّى الكرز" من تأليف محمد عويضة ورسومات هيام صفوت.

وشهد الحفل تكريم أعضاء لجنة تحكيم الجائزة، تقديراً لجهودهم في تقييم الأعمال المرشحة واختيار الكتب الفائزة وفق المعايير المعتمدة للجائزة، وهم: الكاتبة والناشرة الدكتورة نبيهة محيدلي من لبنان، والفنان والناشر الدكتور عبد الله الشرهان من دولة الإمارات، والكاتب والناشر الدكتور محمد فتحي من مصر، والقاص والناقد الحسن بنمونة من المغرب.

وتسعى جائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال إلى تشجيع دور النشر العربية على تطوير إنتاجها الإبداعي، وإثراء مكتبة الطفل بإصدارات متميزة في موضوعاتها ومحتواها وإخراجها الفني، إلى جانب التعريف بتجارب الناشرين العرب وإسهاماتهم في نشر الكتاب، وتعزيز الإقبال على القراءة لدى الأطفال والناشئة.

وتولي الجائزة، التي تُمنح سنويا لدور النشر الأعضاء في الملتقى بإشراف مجلس إدارته وإدارة أمانته العامة، اهتماما بالأعمال التي تقدم أفكارا جديدة وموضوعات هادفة تسهم في تنمية وعي الطفل وترسيخ القيم الحضارية والمجتمعية، مع العناية باللغة العربية، حيث تعتمد لجان التحكيم معايير تشمل جودة المحتوى والإخراج وأصالة الفكرة وحداثة التناول والتنظيم.