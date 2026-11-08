دبي ترسم مستقبل الإبداع العالمي عبر "إيسيا 2026" بدمج الفنون والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية

دبي في 8 نوفمبر / وام / تستكشف دبي آفاقا جديدة لمستقبل الإبداع العالمي من خلال استضافتها للنسخة الحادية والثلاثين من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة "إيسيا 2026"، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" بالشراكة مع جامعة زايد حتى 15 نوفمبر الجاري تحت شعار "الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية"، ليوظف الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي والفنون الحيوية في تجارب تدمج بين الفن والعلوم والتكنولوجيا.

وأوضحت الدكتورة جانيت بيلوتو، المديرة التنفيذية والإستراتيجية لمؤتمر "إيسيا 2026" وعميدة كلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الحدث يجمع مبدعين من مختلف دول العالم عبر منح داعمة، ويسلط الضوء على مجالات متقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والواقع الممتد، بالتوازي مع برنامج أكاديمي افتراضي تفاعلي، مشددة على أن الإنسان سيبقى محور العملية الإبداعية وأن التقنيات الحديثة مجرد أدوات داعمة لا تحل محل الخيال البشري.

جاء ذلك على هامش أمسية "ليلة تحت النجوم" في قبة الوصل بمدينة إكسبو دبي، التي تضمنت جلسة حوارية أدارتها آمنة أبوالهول، المدير الإبداعي التنفيذي للترفيه والتجارب في مدينة إكسبو دبي، وسلطت خلالها الضوء على دور المساحات الإبداعية المتطورة في تقديم تجارب فنية غير تقليدية تجمع بين الضوء والصوت والسرد البصري.

وأوضحت ميثاء علي البلوشي، مدير إدارة الفنون الواعدة في "دبي للثقافة" والمدير التنفيذي لمؤتمر "إيسيا 2026"، لـ"وام"، أن استضافة المؤتمر ترسخ مكانة دبي مركزا عالميا للابتكار، وتدعم نمو الصناعات الثقافية والإبداعية، كاشفة عن التوجه للإعلان قريبا عن شراكات دولية جديدة لتبادل الخبرات وتطوير مشاريع إبداعية تقدم حلولا مبتكرة للتحديات المجتمعية والبيئية.

من جهتها، بينت إسرا أوزكان، منتجة المؤتمر والقيمة الفنية المتخصصة في الفنون الرقمية والإعلامية، أن البرنامج الفني يضم أكثر من 100 عمل فني رقمي وتفاعلي، معتمدة على بنية دبي التحتية المتطورة التي سهلت تنفيذ مشاريع معقدة، متوقعة تزايد أهمية الفنون واندماجها بمختلف القطاعات خلال العقدين المقبلين.

وتطرقت الجلسة إلى مستقبل العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي والتحديات الأخلاقية للتقنيات التوليدية، فيما شهدت الأمسية عرضا بصريا غامرا بعنوان "إليا" على قبة الوصل، وزيارة لمعرض "بيت الفنون"، ومتابعة العرض الحي "Not So Human"، لتؤكد دبي باستضافتها الثانية للحدث بعد عام 2014 ريادتها في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل الإبداع الرقمي.