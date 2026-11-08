"سامسونغ" أول شركة كورية تتجاوز أصولها النقدية 200 تريليون وون بدعم من رقائق الذكاء الاصطناعي

سيئول في 8 نوفمبر / وام / أظهرت بيانات صناعية أن شركة "سامسونغ" للإلكترونيات تتجه لتصبح أول شركة كورية جنوبية تتجاوز أصولها النقدية 200 تريليون وون (146.6 مليار دولار أمريكي)، مدعومة بالدورة الفائقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وسجلت الأصول النقدية للشركة نحو 214.8 تريليون وون بنهاية الربع الثالث، بزيادة بلغت 24.8 تريليون وون عن الربع السابق، وبما يعادل تقريبا ضعف ما سجلته في نهاية الربع الثالث من عام 2025، فيما ارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 791.8 تريليون وون بنهاية سبتمبر الماضي.

وتكفي هذه الأصول لتمويل سياسة عوائد المساهمين التي تتراوح بين 90 و110 تريليونات وون لعام 2026، إلى جانب تمويل استثمارات قياسية تتجاوز 100 تريليون وون هذا العام في البنية التحتية لتصنيع الرقائق والبحث والتطوير، منها 84.4 تريليون وون لتوسيع منشآت إنتاج الذاكرة.

وتوقعت الشركة استمرار الدورة الفائقة لأشباه الموصلات حتى العام المقبل في ظل تواصل الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ونقص إمدادات الذاكرة، مشيرة إلى اعتزامها الإعلان عن سياسة عوائد المساهمين للعام المقبل خلال اجتماع مجلس إدارتها في يناير.

-خلا-