"طرق دبي" تفتتح نفق شارع الخليج بطول 1650 مترا ضمن مشروع تطوير محور الشندغة

دبي في 8 نوفمبر / وام / افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم، نفق شارع الخليج الممتد من نهاية منحدر جسر "إنفينيتي" في ديرة، حتى تقاطع شارع الخليج مع شارع الوحيدة، بطول 1650 مترا، وبسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وطاقة استيعابية تبلغ 12 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، وذلك ضمن مشروع تطوير محور الشندغة.

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن افتتاح النفق يُعد إضافة نوعية لشبكة الطرق بمنطقة ديرة، ويسهم في توفير حركة مرورية حرة للقادمين من جسر "إنفينيتي" باتجاه ديرة والممزر والعكس، فضلا عن تحسين الربط بين المناطق السكنية والتجارية والسياحية ومواكبة النمو العمراني بالإمارة.

وأوضح معاليه أن نفق شارع الخليج يشكل جزءا أساسيا من مشروع محور الشندغة البالغ طوله 13 كيلومترا، والذي يخدم مليون نسمة في مشاريع تطويرية كبرى مثل جزر دبي ومدينة دبي الملاحية وميناء راشد، مشيرا إلى أن المحور سيسهم بحلول عام 2030 في تقليص زمن الرحلة من ساعة و44 دقيقة إلى 16 دقيقة.

وسجّل المشروع إنجازا بتحقيق قرابة 11 مليون ساعة عمل دون إصابات، بمشاركة 2200 من الكوادر الفنية و350 آلية، مع إعادة استخدام 77% من نواتج حفر النفق البالغة 522 ألف متر مكعب في مشاريع أخرى، وتطوير تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية على شارعي القاهرة والوحيدة.

وضمن مبادرة "أنفاق دبي"، جرى تحويل نفق شارع الخليج إلى لوحة فنية جدارية تعكس الطابع الحضاري لدبي، صممتها الفنانة الإماراتية مريم الحثبور بأسلوب رسم العملات الورقية لتجسد أفق دبي عبر 35 مليون قطعة موزاييك.

يذكر أن الهيئة أنهت تطوير محور الشندغة ببر دبي عام 2025، وتعمل حاليا على تنفيذ جسر يربط جزر دبي بجهة بر دبي بطول 1425 مترا، وبطاقة استيعابية 16 ألف مركبة في الساعة، ليتيح مرور السفن بخور دبي، مزودا بمسار للمشاة والدراجات الهوائية.