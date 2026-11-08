"سيدات أعمال الإمارات" و"صندوق خليفة" يعززان مهارات رائدات الأعمال في الذكاء الاصطناعي

عجمان في 8 نوفمبر / وام / نظم مجلس سيدات أعمال الإمارات، بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الدورة التدريبية الثانية من المستوى الأول للبرنامج المتقدم في الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة للسيدات، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال"، وذلك باستضافة من مجلس سيدات أعمال عجمان، وبمشاركة 25 سيدة ورائدة أعمال من مختلف إمارات الدولة.

تأتي الدورة استكمالا للبرنامج الذي أطلقه الجانبان في إطار شراكتهما الإستراتيجية الهادفة إلى تمكين سيدات ورائدات الأعمال من مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتعزيز قدراتهن على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير مشاريعهن، ورفع كفاءتها التشغيلية وتنافسيتها، بما يعزز مساهمة المرأة في الاقتصاد الرقمي والقطاعات المستقبلية.

وأكدت سعادة موزه عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، أن البرنامج يأتي في إطار استراتيجية الصندوق لدعم منظومة ريادة الأعمال في الدولة وتمكين مختلف فئات رواد الأعمال، ومنهم رائدات الأعمال اللواتي يشكّلن ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً تقنياً بل محركاً إستراتيجياً لإعادة تشكيل نماذج الأعمال وصناعة القيمة.

وشددت على الحرص لتزويد رائدات الأعمال بالأدوات والمهارات التي تمكنهن من قيادة هذا التحول التكنولوجي، موضحة أن الشراكة مع مجلس سيدات أعمال الإمارات تمثل نموذجاً للتكامل المؤسسي الذي يدعم توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار.

وأكدت سعادة عائشة محمد الملا، رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن تنظيم الدورة الثانية يجسد حرص المجلس على تحويل شراكاته الإستراتيجية إلى مبادرات عملية تسهم في تطوير قدرات سيدات ورائدات الأعمال بمختلف إمارات الدولة، مشيدة بالتعاون المثمر مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وباستضافة مجلس سيدات أعمال عجمان، وما يعكسه هذا التعاون من تكامل بين المؤسسات الوطنية لدعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات الاقتصاد الجديد.

وأوضحت سعادة الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، النائب الأول لرئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات والمشرف العام على "مبادرة تعزيز"، أن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية للم المجلس لتعزيز مساهمة المرأة في الاقتصاد الرقمي، مؤكدة أهمية التركيز على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، وتمكين المشاركات من تحويل المعارف والمهارات المكتسبة إلى حلول مبتكرة تسهم في تطوير مشاريعهن وتحسين إنتاجيتها واستدامتها.

وأعربت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، عن اعتزاز المجلس باستضافة الدورة، مؤكدة أن هذه المبادرة تعكس أهمية التعاون بين مجالس سيدات الأعمال والمؤسسات الداعمة في الدولة، وتنسجم مع جهود توفير برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات التقنية وتنمي مهارات صاحبات المشاريع لتعزيز قدرتهن على الابتكار وتوسيع أنشطتهن الاقتصادية.

وتناولت الدورة مجموعة من المحاور النظرية والتطبيقية، شملت أساسيات الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير الأعمال، واستعراض حالات الاستخدام، إلى جانب التعرف على آليات بناء "شريك مؤسس افتراضي" لدعم رائدات الأعمال في إدارة مشاريعهن، مع التركيز على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الملفات والبيانات والبريد الإلكتروني، وأتمتة إجراءات العمل، وتطوير مساعدين أذكياء يتناسبون مع احتياجات المشاريع لرفع كفاءة العمليات التشغيلية وتوفير الوقت والموارد.

ويؤكد استمرار تنفيذ البرنامج حرص مجلس سيدات أعمال الإمارات وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، بالتعاون مع مجالس سيدات الأعمال في الدولة، على توسيع نطاق المبادرات النوعية التي تتيح لرائدات الأعمال اكتساب المهارات المستقبلية، وتعزز مشاركتهن الفاعلة في الاقتصاد الرقمي ومسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.