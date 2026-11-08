فنانون يضيئون "إيسيا 2026" بتجارب تدمج الفن والذكاء الاصطناعي

دبي في 8 نوفمبر / وام / من غرفة مغطاة بالمرايا تحتفظ فيها آلة ذكية بآثار تفاعلها مع البشر، إلى كويكب يتحول إلى منحوتة فنية تستدعي حماية موارد الفضاء، وتجربة حسية تتيح التواصل مع التكنولوجيا دون واجهات تقليدية، يقدم فنانون دوليون مشاركون في المؤتمر الدولي للفنون الإلكترونية "إيسيا 2026" بدبي رؤى إبداعية جديدة تستكشف مستقبل العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وتطرح تساؤلات حول الهوية والذاكرة والاستدامة.

وأكد ثلاثة فنانين من كندا وإسبانيا وبيرو، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن التقنيات الحديثة لم تعد مجرد أدوات لإنتاج الأعمال الفنية، بل وسيلة لتوسيع حدود الخيال الإنساني وابتكار تجارب تجمع بين البحث العلمي والفن، مشيدين ببيئة دبي الإبداعية التي تحتضن هذه التجارب وتفتح مجال التعاون بين الباحثين من مختلف أنحاء العالم.

وقال الفنان والباحث مايكل أنغ، أستاذ الوسائط التفاعلية في جامعة نيويورك أبوظبي، إن مشاركته بمشروع "الإنصات السيبراني 2" في متحف "آرتي" بدبي مول، تستكشف إمكانية تطوير علاقة تفاعلية بين الإنسان ووكيل ذكاء اصطناعي محلي يعمل داخل غرفة مغطاة بالمرايا.

وأوضح أن العمل الذي طوره فريق دولي من الإمارات والأردن وجنوب أفريقيا، يثير تساؤلات حول هوية الآلة عبر احتفاظ النظام بآثار من تجاربه السابقة، مشيرا إلى أن المشروع يقدم في دبي للمرة الأولى، وسيحمل جزءا من هذه التجربة لعروضه العالمية المقبلة.

وأكد الفنان الإسباني سوليمان لوبيز أن الذكاء الاصطناعي ضاعف قدرته الإنتاجية عشرة أضعاف، ليصبح مساعدا إبداعيا يتيح له التفرغ لتطوير المفاهيم.

وأوضح لوبيز، الذي يعمل في التكنولوجيا الحيوية منذ عام 2008، أن "التكنولوجيا من دون وعي سلاح، والمصحوبة بالوعي فن".

ويعرض لوبيز مشروع "إيريديا" الذي انطلق صيف 2025، ويطرح فكرة تحويل كويكب فضائي إلى منحوتة فنية تستحق الحماية، مؤكدا ثقته بقدرة دبي، بما تملكه من موارد، على توثيق تاريخ الفنون الرقمية الذي يعود للستينيات وقيادة مستقبله المستدام.

وأوضح الفنان البيروفي خوسيه أبورتو، أن مشاركته بعمل "احصل على ما تحتاج إليه" في جامعة زايد، تهدف لاستكشاف مستقبل التواصل بين الإنسان والآلة بعيداً عن الشاشات التقليدية.

وأشار إلى أن المشروع، الذي بدأ يدوياً قبل عامين وتم تطويره بالذكاء الاصطناعي، يتيح للزائر الحصول على عنصر مادي صغير كجزء من تجربة حسية متكاملة، مؤكدا أن المبادرات التي تشهدها دبي تعكس إمكاناتها لقيادة مستقبل قطاع الفنون الرقمية واستكشاف تطبيقات التكنولوجيا.

وتبرز هذه الأعمال التي يحتضنها "إيسيا 2026" حتى 15 نوفمبر الجاري، دور دبي المتنامي كحاضنة لابتكارات الفنون الرقمية، ومحطة رئيسية تتقاطع فيها الفنون مع العلوم، وتتحول من مجرد عروض بصرية إلى تجارب تفاعلية تطرح أسئلة حول مستقبل الإنسان وعلاقته بالتكنولوجيا والبيئة.