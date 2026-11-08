شما بنت محمد تشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز التكامل التعليمي والاقتصادي والصحي

العين في 8 نوفمبر / وام / شهدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، في مقر مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بمدينة العين، مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين المؤسسات وكل من جامعة ليوا، وبنك المشرق، وجمعية المناعة الذاتية، بهدف توسيع الشراكات الإستراتيجية وتعزيز التكامل بين القطاعات التعليمية والاقتصادية والصحية لدعم مسيرة التنمية المستدامة.

وقعت المذكرات، نيابة عن المؤسسات، مريم حمد الشامسي، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، مع ممثلي الجهات الثلاث، لتبادل الخبرات وتطوير مبادرات نوعية تعزز المسؤولية المجتمعية.

وتؤسس المذكرة مع "جامعة ليوا" لآفاق من التعاون الأكاديمي والمعرفي لدعم البرامج الثقافية والبحثية وتشجيع الشباب على العمل التطوعي وترسيخ المواطنة الإيجابية، بينما تهدف الشراكة مع "بنك المشرق" إلى دعم التمكين الاقتصادي والثقافة المالية وريادة الأعمال وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة.

وفي المحور الصحي، تركز المذكرة مع "جمعية المناعة الذاتية" على نشر الثقافة الصحية ورفع الوعي بالأمراض المناعية الذاتية عبر برامج تثقيفية تدعم جودة الحياة، لتترجم هذه الشراكات حرص المؤسسات على بناء علاقات مستدامة تتحول إلى مبادرات عملية تدعم الأولويات الوطنية وترتقي بجودة حياة المجتمع.