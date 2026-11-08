جمعية الناشرين الإماراتيين تفتح آفاقا جديدة لنمو صناعة النشر المحلية في "الشارقة للكتاب"

الشارقة في 8 نوفمبر / وام / وقعت جمعية الناشرين الإماراتيين مذكرتي تفاهم مع مجلس الشارقة للإعلام ومنصة "النشر 3.0+"، واستضافت اجتماع مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب، وذلك ضمن برنامج مشاركتها الشامل في الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، المنعقد في مركز إكسبو الشارقة حتى 15 نوفمبر الجاري، بهدف دعم الناشر الإماراتي وتعزيز تنافسية القطاع في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتهدف مذكرة التفاهم مع مجلس الشارقة للإعلام إلى توفير مزايا وتسهيلات تدعم الناشرين الإماراتيين، وتيسير الإجراءات والخدمات ذات الصلة، وتنظيم مبادرات توعوية مشتركة، فيما تركز المذكرة المبرمة مع منصة "النشر 3.0+" على إطلاق برنامج تجريبي للترجمة بين اللغتين الصينية والعربية، وتوسيع نطاق تبادل المحتوى، وإدارة الحقوق، والمواءمة التجارية، إلى جانب بناء قنوات تواصل فاعلة مع الناشرين في الصين وهونغ كونغ.

وعلى صعيد العمل المهني المشترك، بحثت الجمعية خلال استضافتها اجتماع مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب وممثلي الاتحادات، أبرز قضايا القطاع واستكشاف آليات عمل تخدم مصالح الناشر الإماراتي وتعزز حضوره العربي، حيث أكد سعادة راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن الشراكات الجديدة تفتح فرصاً عملية أمام الناشرين لتيسير الإجراءات واستكشاف أدوات جديدة للترجمة والوصول إلى أسواق واعدة، مشيرا إلى أهمية تعزيز الحوار وتبادل الخبرات لبناء صناعة نشر أكثر نموا وقدرة على التأثير محليا ودوليا.