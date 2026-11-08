برعاية سلامة بنت طحنون .. مؤسسة الليوان تنظم النسخة الـ10 من مؤتمر المرأة الإماراتية الأربعاء

أبوظبي في 8 نوفمبر/وام/ تحت رعاية الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، رئيسة مؤسسة الليوان للثقافة والتراث تنظم المؤسسة النسخة العاشرة من مؤتمر المرأة الإماراتية، تحت عنوان (المرأة الإماراتية… إرث يصون الأسرة وقيادة تصنع المستقبل) وذلك يوم الأربعاء المقبل بفندق دوست ثاني بأبوظبي، بحضور الشيخ محمد بن خليفة بن محمد آل نهيان، ونخبة من المسؤولين والأكاديميين والخبراء وممثلي المؤسسات الوطنية والتعليمية.

يأتي المؤتمر تزامنًا مع (عام الأسرة 2026) وتأكيدًا على الدور المحوري للمرأة الإماراتية في بناء الأسرة وصون الهوية الوطنية، وإبرازًا لإسهاماتها الريادية في مختلف مجالات التنمية والقيادة وصناعة المستقبل.

يتضمن المؤتمر جلسات حوارية بمشاركة نخبة من الشخصيات الوطنية والمتخصصين، تتناول تطور الدبلوماسية الإماراتية ودور المرأة في صناعة القرار وتعزيز الحضور الدولي، إلى جانب التعليم والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ودور المرأة في بناء الإنسان وتعزيز رفاه المجتمع.