ختام نصف ماراثون أدنوك العين بمشاركة 5 آلاف متسابق

أبوظبي في 8 نوفمبر/وام/ اختُتمت منافسات نصف ماراثون أدنوك العين 2026، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع "أدنوك"، بمشاركة 5 آلاف متسابق ومتسابقة من مختلف الأعمار والجنسيات، وسط أجواء رياضية حافلة بالحماس والتنافس، عكست الإقبال المتزايد على ممارسة رياضة الجري، والاهتمام المتنامي بالفعاليات الرياضية في إمارة أبوظبي.

شهد الحدث مشاركة واسعة في المسافات الأربع، التي شملت نصف الماراثون لمسافة 21 كيلومتراً، وسباقات 10 كيلومترات، و5 كيلومترات، و2.5 كيلومتر، بما أتاح الفرصة أمام العدائين المحترفين والهواة والعائلات والأطفال للمشاركة في تجربة رياضية مميزة، جمعت بين التنافس الرياضي وتعزيز النشاط البدني.

وتميز نصف ماراثون أدنوك العين بإبراز مجموعة من أهم المعالم التاريخية والحضارية والسياحية في مدينة العين، بما في ذلك واحة العين، وقلعة الجاهلي، واستاد هزاع بن زايد، وميدان الساعة، ومتحف العين، وجبل حفيت، وقصر المويجعي، ليقدم للمشاركين تجربة تجمع بين الرياضة والتعرف إلى المقومات التراثية والطبيعية والعمرانية التي تتميز بها مدينة العين.

وعكست المشاركة الكبيرة نجاح الحدث في استقطاب مختلف فئات المجتمع، وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة باعتبارها أسلوب حياة، إلى جانب تشجيع الأفراد والعائلات على المشاركة في الفعاليات الرياضية التي تسهم في تحسين الصحة العامة والارتقاء بجودة الحياة.

وأكد سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن المشاركة الواسعة في نصف ماراثون أدنوك العين 2026، تعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة والنشاط البدني، والنجاح المتواصل للفعاليات الرياضية في استقطاب مختلف فئات المجتمع.

وقال العواني: "نفخر بالإقبال الكبير الذي شهده نصف ماراثون أدنوك العين، والذي يجسد حرص أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة، ويعكس التزام مجلس أبوظبي الرياضي بتوفير فعاليات رياضية متنوعة ومتاحة لجميع مستويات اللياقة البدنية، تسهم في تعزيز الصحة العامة والارتقاء بجودة الحياة".

وأضاف أن السباق تميز بتقديمه تجربة رياضية تجمع بين التنافس والتعريف بالمقومات التاريخية والحضارية والسياحية لمدينة العين، بما يعزز مكانتها وجهةً متميزة لاستضافة الفعاليات الرياضية ويأتي الحدث في إطار الاستعدادات لماراثون أدنوك أبوظبي 2026، المقرر إقامته يوم 12 ديسمبر المقبل، من خلال تشجيع العدائين على رفع مستويات جاهزيتهم وتعزيز مشاركتهم في الحدث الرياضي المرتقب.

وقال سيف الفلاحي، رئيس دائرة الموارد البشرية والهوية الوطنية والدعم المؤسسي بالإنابة في مجموعة أدنوك: "يسر أدنوك التعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في تنظيم نصف ماراثون أدنوك العين، الذي يجسد التزام الشركة الراسخ بتعزيز الصحة وجودة حياة المجتمع ويُعد هذا الحدث منصةً رياضية متميزة تجمع أفراد المجتمع من مختلف الأعمار والقدرات، إلى جانب نخبة من العدّائين المحترفين، في أجواء تحتفي بروح المشاركة والتنافس الإيجابي وسط المعالم الثقافية والتاريخية لمدينة العين.. وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، نواصل في أدنوك دعم المبادرات والفعاليات التي تشجع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة، وتساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً رائدةً للرياضة والفعاليات المجتمعية".