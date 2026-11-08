الفارسة أيشا بطلة للجولة الـ8 لسلسلة سباقات الإمارات العالمية للقدرة في أوروغواي

مونتيفيديو في 8 نوفمبر/ وام/ أحرزت الفارسة جود أيشا، على صهوة "أشفا بانتر" لقب الجولة الثامنة من سلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 120 كلم (نجمتين)، متصدرة السباق الرئيسي في مراحله الأربع.

وحققت الجولة الثامنة للسلسة "بونتا ديل إيستي" والتي أقيمت أمس السبت، في جمهورية أوروجواي، نجاحاً كبيرا، وتألفت من 9 سباقات لمسافات مختلفة، بمشاركة نخبة من فرسان القدرة والتحمل بإشراف الاتحاد الدولي.

وجرى السباق الرئيسي بشراكة بين قرية الإمارات العالمية للقدرة وEIEV PULSE، واتحاد أوروغواي للفروسية، بإشراف الاتحاد الدولي، وتزامنت معه 8 سباقات تتراوح بين 100 و120 كلم، 80 كلم و60 كلم.

وحصدت الفارسة آنا ماريا كلارك على صهوة "تسونامي" لقب السباق الدولي "نجمتين" للشباب والناشئين لمسافة 120 كلم، لتتصدر السباق في مراحله الأربع.

وأسفر السباق الدولي لمسافة 120 كلم "نجمتين"، أيضا عن فوز الفارس سانتياجو فيرناندز، على صهوة " فينيسيا أتش ال أم"، حيث بدأ المرحلة الأولى في المركز التاسع، ثم الثامن، ثم الرابع، قبل أن يحسم اللقب في المرحلة الأخيرة.

وحصد الفارس فالنتين سيلفا، على صهوة "ماندالا ال بي" لقب السباق الدولي "نجمة" لمسافة 100 كلم، فيما توّجت الفارسة جوليا زوبياري، بلقب السباق الدولي "نجمة" لمسافة 100 كلم والمخصص للشباب والناشئين، على صهوة "ال جي ديفاس".

وتوّج الفائزين عبد الله جمال الرميثي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والسياسية والإعلامية والدبلوماسية العامة في سفارة الإمارات لدى جمهورية أوروغواي، ولارا صوايا المديرة التنفيذية للتسويق والرعاية بالقرية وEIEV PULSE، وبرت عويص مديرة عام زهور كاميليا، وستتواصل السباقات بالمحطة التاسعة في اليونان يوم 20 نوفمبر الجاري بمنطقة لاميا.