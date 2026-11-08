جودو الإمارات يحصد 22 ميدالية في ختام مشاركته ببطولتي آسيا في الأردن

الشارقة في 8 نوفمبر/وام/ اختتم منتخبنا الوطني للفئات العمرية للجودو مشاركته في بطولتي كأس آسيا وغرب آسيا لفئتي الناشئين والشباب بحصد 22 ميدالية، بواقع 6 ذهبيات، و10 فضيات و6 برونزيات.

أقيمت البطولتان في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 27 أكتوبر الماضي إلى 4 نوفمبر الجاري، بإشراف الاتحاد الآسيوي، بمشاركة 19 منتخبا.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن التميز الكبير في البطولتين إضافة نوعية للإنجازات المحققة لمنتخبات المراحل العمرية، والعناصر الواعدة في صفوفها، والتطور الكبير الذي تشهده على المستويات كافة.

وأوضح أن النتائج الإيجابية تتوّج استراتيجية الاتحاد منذ انطلاق دورته الجديدة، بالتركيز على إعداد عناصر قوية تمتلك القدرة على المنافسة في البطولات الخارجية، لتأكيد النمو الذي تشهده اللعبة، بتعاون الأندية وتشجيع أولياء الأمور للاعبين واللاعبات.

وأشار إلى أن الانتصارات اكتسبت خصوصية مهمة لتزامنها مع احتفالات الدولة بيوم العلم، ورفعه على منصات التتويج ست مرات خلال تتويج أبطال المنتخب بالميداليات الذهبية، ما يجسد قيمة هذه النتائج وأثرها في تأكيد الوجود البارز للجودو الإماراتي في البطولات الخارجية.

وحظيت بعثة المنتخب باستقبال كبير مساء أمس في الشارقة لدى عودتها إلى الدولة، بحضور عدد من مسؤولي الاتحاد وأندية الجودو.