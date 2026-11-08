كهرباء الشارقة تواصل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة و نمو المشاريع

الشارقة في 8 نوفمبر/ وام/ أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ممثلة بإدارة توزيع الكهرباء خلال الربع الثالث من عام 2026 تركيب أكثر من 3,200 عداد كهرباء جديد لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ونمو المشاريع العمرانية والسكنية في مدينة الشارقة، إلى جانب استبدال 1,600 عداد ميكانيكي قديم بعدادات ذكية حديثة عالية الدقة، مما يسهم في رفع كفاءة القياس وتحسين تجربة المشتركين وتقديم قراءات أكثر دقة وموثوقية.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز البنية الرقمية وإدارة الأصول الذكية وتطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء، وتسريع التحول الرقمي للخدمات الميدانية.

كما أنجزت الهيئة تحديث نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لـ 9,337 مشروعاً مما يسهم في التخطيط الدقيق لمسارات الشبكات، ويسرّع عمليات الصيانة، ويعزز استجابة الفرق الميدانية للبلاغات وتقديم أكثر من 7,459 خدمة دعم لوجستي للمشاريع.

وقال المهندس أحمد الباس نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء بالهيئة إن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجيتنا الشاملة لرفع كفاءة البنية التحتية واستخدام أحدث التقنيات المتاحة لضمان إدارة أكثر فاعلية لمواردنا، وتقديم خدمات متكاملة ومستدامة تلبي تطلعات المتعاملين وتواكب التوسع العمراني المستمر.

وأكد التزام الهيئة بمواصلة تنفيذ مشاريع التطوير والتحديث الدوري للشبكات والأنظمة الرقمية، بما يضمن أعلى مستويات الجودة والأمان في تقديم الخدمات الكهربائية والخدمية لجميع سكان إمارة الشارقة من الموانين والمقيمين .