الأرشيف والمكتبة الوطنية يبرز دور الترجمة في نقل المعرفة والتعريف بالتراث الإماراتي

أبوظبي في 8 نوفمبر/وام/ نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية محاضرتين متخصصتين حول الترجمة ودورها في نقل المعرفة والتعريف بالتاريخ والتراث الثقافي الإماراتي، ضمن برنامجه الثقافي المصاحب لمشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026.

وأكد الدكتور حمد المطيري، المدير التنفيذي بالإنابة، أن البرنامج يعكس حرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على إتاحة المعرفة وتبادل الخبرات، وتعزيز الوعي بأهمية التوثيق والترجمة في حفظ الذاكرة الوطنية والتعريف بالموروث الثقافي الإماراتي لدى الشعوب الأخرى.

وأضاف أن المشاركة في المعرض تتيح تقديم إصدارات المؤسسة ومصادرها التاريخية إلى الجمهور، إلى جانب تنظيم فعاليات معرفية تدعم البحث العلمي وتعزز التواصل بين الثقافات.

وقدم المحاضرتين البروفيسور صديق جوهر، خبير الترجمة في الأرشيف والمكتبة الوطنية، مؤكدا أهمية دقة الترجمة ومراعاة السياقات الثقافية والتاريخية في نقل المحتوى بين اللغات.

وشهدت المحاضرتان تفاعلا من رواد المعرض، من خلال المداخلات والأسئلة التي تناولت دور الترجمة في إتاحة المعرفة وتعزيز التفاهم الثقافي.