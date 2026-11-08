شرطة أبوظبي تطّلع على المنظومة المشتركة لحماية الطفل بهيئة الرعاية الأسرية

أبوظبي في 8 نوفمبر/وام/ اطّلع اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، خلال زيارته مركز الطفل التابع لهيئة الرعاية الأسرية، على المنظومة المشتركة لحماية الطفل بين شرطة أبوظبي والهيئة، والجهود المبذولة لتعزيز التكامل والتنسيق المؤسسي في التعامل مع قضايا حماية الأطفال وضمان سلامتهم.

رافق الراشدي خلال الزيارة العميد راشد خلف الظاهري نائب مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد حمدان سعيد المنصوري، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية والتقى فيها سعادة أسماء سليمان العزري المدير التنفيذي لقطاع الحالات الأسرية بهيئة الرعاية الأسرية، وعبدالله ناصر العلوي مدير مركز الطفل، والمستشارة عالية محمد الكعبي رئيس نيابة الأسرة والطفل.

وجرى خلال الزيارة استعراض أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية بحماية الطفل، وأهمية تكامل الأدوار والاختصاصات بما يسهم في تعزيز كفاءة الاستجابة للحالات، وتوفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال، وفق أفضل الممارسات المؤسسية.