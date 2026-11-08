برعاية خالد بن محمد بن زايد.. انطلاق منافسات النسخة 18 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو غداً

أبوظبي في 8 نوفمبر /وام/ تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق غداً (الاثنين) منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في «مبادلة أرينا» بأبوظبي، بمشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من 130 دولة، يتنافسون على مدى 13 يوماً على ألقاب البطولة وجوائز مالية تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، بما يعكس المكانة الراسخة التي تتبوأها أبوظبي عاصمةً عالميةً لرياضة الجوجيتسو ومركزاً رئيسياً لتطوير اللعبة ونشرها على المستوى الدولي.

تجسد البطولة، رؤية استراتيجية جعلت من الرياضة أداة لبناء الإنسان وتعزيز التميز، وأسهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وأبوظبي على خريطة الرياضة العالمية، من خلال استضافة وتنظيم أكبر بطولات الجوجيتسو الدولية، وتوسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال، وتوفير بيئة تنافسية تستقطب نخبة اللاعبين والأندية والأكاديميات من مختلف أنحاء العالم.

وتواصل البطولة، في نسختها الثامنة عشرة، مسيرة امتدت لنحو عقدين، تحولت خلالها من حدث دولي سنوي إلى إحدى أبرز البطولات على أجندة الجوجيتسو العالمية، بفضل التطور المستمر في مستوياتها الفنية والتنظيمية، واتساع المشاركة الدولية، والثقة المتنامية التي تحظى بها لدى الاتحادات والأندية واللاعبين.

وتفتتح البطولة غداً بمنافسات الهواة، حيث يشهد اليوم الأول نزالات فئتي الكبار والأساتذة من حملة الحزام الأزرق للرجال والسيدات، فيما تقام يوم الثلاثاء منافسات فئتي الكبار والأساتذة من حملة الحزام الأبيض، بالتزامن مع بطولة أبوظبي العالمية للباراجوجيتسو للرجال والسيدات، بما يعكس تنوع الفئات واتساع قاعدة الممارسين.

ومنذ انطلاق نسختها الأولى عام 2009 في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، حققت البطولة نمواً متسارعاً، لتصبح أكبر تجمع سنوي لأبطال ومحترفي الجوجيتسو في العالم.

وشهدت النسخة الأولى مشاركة 222 لاعباً ولاعبة من 32 دولة، بينهم 45 لاعباً إماراتياً، وأقيمت على مدار يومين، وحقق خلالها أبطال الإمارات 18 ميدالية، منها خمس ذهبيات.

ومع توالي النسخ، واصلت البطولة توسعها في أعداد المشاركين وانتشارها الدولي، حيث ارتفع عدد المشاركين إلى نحو خمسة آلاف لاعب ولاعبة عام 2022، ثم سبعة آلاف في 2023، وأكثر من تسعة آلاف في 2024، وتجاوز عشرة آلاف في النسخة السابعة عشرة عام 2025، وصولاً إلى أكثر من عشرة آلاف لاعب ولاعبة من 130 دولة في النسخة الحالية.

وأسهمت البطولة في تخريج أجيال من أبطال الإمارات، عبر توفير فرص الاحتكاك بأفضل لاعبي العالم واكتساب الخبرات، لتصبح محطة رئيسية في مسيرة العديد من نجوم المنتخب الوطني ويبرز في مقدمتهم فيصل الكتبي، الذي شارك في النسخة الأولى عام 2009 وتدرج حتى الحزام الأسود، محققاً العديد من الألقاب، إلى جانب الإنجازات التي حققها طالب الكربي، وعبيد الكعبي، وخالد الشحي، وزايد الكثيري، ومحمد السويدي، وأسماء الحوسني في مختلف النسخ.

ويتصدر زايد الكثيري سجل الإنجازات الإماراتية في البطولة، بعدما أصبح عام 2022 أول لاعب إماراتي يحرز ذهبية الحزام الأسود للمحترفين، قبل أن يضيف الذهبية الثانية في نسخة 2025، عقب حصوله على فضيتين متتاليتين في نسختي 2023 و2024.

وأكد محمد حسين المرزوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة نائب رئيس اللجنة المنظمة، اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق البطولة، مشيراً إلى أن اللجان المنظمة أنجزت مختلف الجوانب الفنية والتشغيلية واللوجستية بالتنسيق مع الشركاء، بما يضمن توفير أفضل الظروف للوفود واللاعبين والجماهير.

وقال إن البطولة أصبحت اليوم إحدى أبرز البطولات العالمية في رياضة الجوجيتسو بعد مسيرة امتدت 18 عاماً من التطور المتواصل، وأسهمت في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً للجوجيتسو ومحطة رئيسية على أجندة اللعبة الدولية.

وأضاف: «عندما نستعيد انطلاقة البطولة عام 2009 ونقارنها بما وصلت إليه اليوم، ندرك حجم التحول الذي حققته أبوظبي في رياضة الجوجيتسو فقد تطورت البطولة في أعداد المشاركين وتنوع الفئات ومستويات المنافسة، وأصبحت موعداً ينتظره أبطال العالم والأندية والأكاديميات، وهو ما يحملنا مسؤولية مضاعفة لمواصلة التطوير والمحافظة على الثقة التي اكتسبناها على امتداد السنوات الماضية».

وتشهد النسخة الحالية مشاركة نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو في العالم، يتقدمهم البرازيلي تياغو باريتو، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بالبطولة برصيد 11 لقباً، والذي يعود للمنافسة ضمن فئة الأساتذة (3).

وأكد باريتو اعتزازه بمسيرته في البطولة، مشيراً إلى أن إحراز 11 لقباً يمثل إنجازاً استثنائياً، وأنه لا يزال يطمح إلى مواصلة المنافسة وتحقيق المزيد من النجاحات، موضحا أن الشغف بالرياضة هو الدافع الأساسي للاستمرار.

و تشهد البطولة مشاركة البرازيلية غابرييلا بيريرا، لاعبة نادي «براذرز كلوب» وحاملة الحزام الأسود، التي تدخل المنافسات بعد تتويجها بذهبية المحترفين لوزن 55 كجم في النسخة الماضية، وتسعى إلى الاحتفاظ بلقبها في مواجهة نخبة من اللاعبات.

ويتضمن برنامج البطولة بعد يومي الهواة والاساتذة والباراجوجيتسو بطولة الناشئين والشباب من 11 إلى 13 نوفمبر، يعقبها مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو من 14 إلى 16 نوفمبر، ثم بطولة الأساتذة يومي 17 و18 نوفمبر، قبل إقامة بطولة المحترفين يومي 19 و20 نوفمبر، على أن تختتم البطولة في 21 نوفمبر بالنهائيات الكبرى للحزام الأسود للرجال والسيدات، على أن يقام في 22 نوفمبر حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو لتكريم أبرز نجوم الموسم.

ولا تقتصر البطولة على المنافسات الرياضية، بل تقدم برنامجاً متكاملاً من الفعاليات المجتمعية والأنشطة المصاحبة المخصصة للعائلات والزوار، بما يسهم في توسيع قاعدة ممارسي الجوجيتسو، وتشجيع الأجيال الجديدة على ممارسة اللعبة، وترسيخ حضورها في المجتمع.