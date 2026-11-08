«زلزال 3» و«الذهب 66» و«الزعابي 8» أبطال الجولة الأولى من سباق دبي لقوارب التجديف

دبي في 8 نوفمبر/وام/ توجت القوارب «زلزال 3» و«الذهب 66» و«الزعابي 8» بالمراكز الأولى في الأشواط الثلاثة للجولة الأولى من سباق دبي لقوارب التجديف المحلية فئة 30 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس، ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2026-2027، بمشاركة واسعة ومنافسات اتسمت بالتقارب والإثارة.

وأحرز القارب «زلزال 3»، المملوك لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بقيادة النوخذة غيث أحمد بن عامر الشميلي، المركز الأول في الشوط المحلي الأول، فيما جاء القارب «وادي حام 88»، المملوك للشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، بقيادة النوخذة يوسف علي حسن عباد الشحي، في المركز الثاني، وحل القارب «ابن ماجد 28»، المملوك لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة زايد ماجد عيد، ثالثاً.

وفي الشوط المحلي الثاني، فاز القارب «الذهب 66»، لمالكه ونوخذته أحمد إبراهيم راشد الغملاسي، بالمركز الأول، تلاه القارب «زلزال 51»، المملوك لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة فهد أحمد المرعي، فيما حل القارب «جلفار 55»، المملوك لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة بدر ناصر الشحي، ثالثاً.

وفي الشوط المفتوح، حقق القارب «الزعابي 8»، المملوك لسيف حامد الزعابي، بقيادة النوخذة طلال سيف حامد الزعابي، المركز الأول، وجاء القارب «KHK 54»، المملوك لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بقيادة النوخذة أحمد بن ناصر البوسميط، ثانياً، فيما حل القارب «الذهب»، المملوك لشركة البوم مارين، بقيادة النوخذة أحمد إبراهيم راشد الغملاسي، ثالثاً.

وأكد محمد المري، مدير إدارة الأنشطة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن الجولة الأولى شكلت انطلاقة مميزة لمنافسات التجديف المحلي في الموسم الجديد، مشيداً بالمستويات الفنية التي قدمتها الفرق المشاركة، وروح التنافس التي ميزت الأشواط الثلاثة.

وقال إن التقارب في المستويات الفنية عكس جاهزية القوارب والفرق المشاركة، وحرص الملاك والنواخذة والبحارة على تقديم أفضل أداء، وأسهم في زيادة حدة المنافسة، بما يؤكد التطور المستمر لهذه الرياضة التراثية العريقة.