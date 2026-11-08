غداً.. إعلان الفائزين بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها الـ10 بأبوظبي

أبوظبي في 8 نوفمبر /وام/ تستضيف العاصمة أبوظبي غداً، في قصر الإمارات ماندارين أورينتال، الحفل الختامي للنسخة العاشرة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة والذي يشهد الإعلان عن الفائزين والفائزات في مختلف فئات الجائزة، إلى جانب منح جائزة شخصية العام الرياضية العربية.

وتقام الجائزة برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبدعم وتوجيهات ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديَي أبوظبي والعين للسيدات.

وتنظم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية الجائزة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن جهود دعم وتمكين المرأة في القطاع الرياضي، وإبراز إنجازاتها، وتحفيز الرياضيات والكوادر الرياضية على مواصلة التميز.

وسجلت النسخة العاشرة إقبالاً غير مسبوق على الترشح، باستقبال 509 طلبات من 13 دولة عربية، بزيادة بلغت 96% مقارنة بالنسخة السابقة، فيما تصدرت دولة الإمارات الدول المشاركة بـ224 طلباً، في مؤشر على اتساع نطاق المشاركة وتعاظم حضور الجائزة على مستوى الرياضة العربية.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز النسخة العاشرة 2.2 مليون درهم، موزعة على تسع فئات فردية وجماعية، تشمل أفضل رياضية عربية، وأفضل رياضية إماراتية، وأفضل رياضية بارالمبية، وأفضل رياضية ناشئة، وأفضل مدرب أو مدربة، وأفضل مؤثرة في الإعلام الرياضي، وأفضل أسرة رياضية، وأفضل رياضية في الألعاب غير الأولمبية، إضافة إلى فئة أفضل فريق.

ويشهد الحفل منح جائزة شخصية العام الرياضية العربية، تقديراً لإسهامات إحدى الشخصيات العربية في دعم الرياضة النسائية وتطويرها.

ويمثل الحفل الختامي ختام مراحل الترشح والتقييم والتحكيم التي جرت وفق المعايير المعتمدة لاختيار الفائزين، بما يعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، ويؤكد مكانة الجائزة بوصفها إحدى أبرز المبادرات العربية الداعمة للرياضة النسائية وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والعربي.