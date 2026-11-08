تتويج الفائزين ببطولة الشرطة للجوجيتسو الـ10

أبوظبي في 8 نوفمبر/وام/ اختتم اتحاد الشرطة الرياضي منافسات بطولة الشرطة للجوجيتسو في نسختها العاشرة، التي أقيمت في نادي بني ياس الرياضي الثقافي، بمشاركة منتسبي قطاعات وإدارات وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة.

أسفرت نتائج البطولة في فئة الحزامين الأبيض والأزرق (رجال) عن تتويج القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركز الأول، فيما جاءت القيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز الثاني، وحلت القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثالث.

وفي فئة الوزن المفتوح (سيدات)، أحرزت القيادة العامة لشرطة دبي المركز الأول، تلتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي في المركز الثاني، فيما حل فريق وزارة الداخلية في المركز الثالث.

وفي فئة النخبة (رجال)، توجت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركز الأول، والقيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الثاني، وفريق وزارة الداخلية بالمركز الثالث.

وفي ختام المنافسات، كرم سعادة العميد الدكتور عمر محمد الخيال، مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، رئيس اللجنة الرياضية بوزارة الداخلية، الفرق الفائزة بالمراكز الأولى، مشيداً بالمستويات الفنية التي شهدتها البطولة وروح التنافس الرياضي بين المشاركين.

وتم تتويج شرطة أبوظبي بدرع بطولات الفنون القتالية لعام 2026، بعد تصدرها الترتيب العام بحصولها على أعلى مجموع من النقاط في البطولات الرياضية الشرطية للفنون القتالية.