طقس الغد غائم جزئيا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة

أبوظبي في 8 نوفمبر/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً خاصة على السواحل والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً والرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً صباح الثلاثاء ويحدث المد الأول عند الساعة 12:39 والمد الثاني 01:50 و الجزرالأول عند الساعة 19:32 والجزر الثاني عند الساعة 06:40

بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 08:43 والمد الثاني 22:35 و الجزر الأول عند الساعة 15:32 والجزر الثاني عند الساعة 04:13 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 25 75 25

دبي 35 26 70 30

الشارقة 35 23 75 30

عجمان 34 26 80 30

أم القيوين 33 22 80 30

رأس الخيمة 36 23 80 30

الفجيرة 31 26 75 35

العين 34 24 65 20

ليوا 36 22 80 20

الرويس 36 24 80 25

السلع 36 24 70 25

دلما 34 28 80 35

طنب الكبرى/ الصغرى 32 28 75 35

أبو موسى 32 28 80 50