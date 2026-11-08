59 ميدالية و3 أرقام قياسية تقود نادي أبوظبي لصدارة كأس الاتحاد للسباحة

أبوظبي في 8 نوفمبر/وام/ واصل نادي أبوظبي للرياضات المائية تألقه في بطولة كأس الاتحاد للسباحة 2026، متصدراً جدول الميداليات في ختام منافسات البطولة، التي أقيمت على مدار يومين بمسبح النادي في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، بعدما حصد 59 ميدالية ملونة، بواقع 23 ذهبية و18 فضية و18 برونزية، إلى جانب تسجيل ثلاثة أرقام قياسية إماراتية جديدة.

وشهد اليوم الختامي تسجيل رقمين قياسيين جديدين باسم النادي، الأول في سباق التتابع المختلط 10×50 متراً حرة للفئة العمرية من 7 إلى 11 سنة، بزمن قدره 5:39.73 دقيقة، والثاني عن طريق السباح جاسم حجي، الذي حطم الرقم القياسي الإماراتي لسباق 50 متراً ظهراً للفئة العمرية نفسها، بعدما سجل 37.25 ثانية، متجاوزاً الرقم السابق البالغ 37.30 ثانية، والمسجل باسم مبارك سالم العامري منذ عام 2006.

كان النادي قد افتتح سجل الأرقام القياسية في اليوم الأول بتحطيم الرقم الإماراتي لسباق التتابع 4×50 متراً حرة للبنين لفئة 7–11 سنة، بعدما سجل زمناً قدره دقيقتان و9.98 ثانية، مقابل الرقم السابق البالغ دقيقتين و15.37 ثانية، والمسجل باسم نادي الفجيرة منذ يناير 2023، ليرفع بذلك رصيده إلى ثلاثة أرقام قياسية إماراتية خلال البطولة.

وجاء نادي الوصل في المركز الثاني بجدول الميداليات برصيد 49 ميدالية، منها 20 ذهبية و12 فضية و17 برونزية، فيما حل نادي الفجيرة للفنون القتالية ثالثاً برصيد 42 ميدالية، بواقع 14 ذهبية و17 فضية و11 برونزية.

وشهدت منافسات اليوم الختامي حضور عبدالله الوهيبي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة شيخة الزعابي، وعلي الكعبي، وعبدالواحد الجسمي، حيث تابعوا المنافسات وشاركوا في مراسم تتويج الفائزين.

وأسفرت المنافسات أيضا عن حصول نادي الحمرية على خمس ميداليات، منها أربع ذهبيات وبرونزية، فيما حصد نادي مليحة خمس ميداليات بواقع ذهبية وثلاث فضيات وبرونزية، ونال نادي المدام ثلاث ميداليات بواقع فضيتين وبرونزية، بينما أحرز نادي البطائح ميداليتين، ذهبية وفضية.