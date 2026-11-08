اختتام السباقين التأهيليين للقدرة في بوذيب بمشاركة 593 فارساً وفارسة

أبوظبي في 8 نوفمبر /وام/ شهدت قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم اليوم إقامة السباقين التأهيليين للقدرة والتحمل لمسافتي 40 و80 كيلومتراً، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بمشاركة 593 فارساً وفارسة يمثلون مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وشارك في سباق 80 كيلومتراً 293 فارساً وفارسة، أكمل منهم 228 السباق بنجاح، فيما لم يتمكن 65 مشاركاً من إنهائه، وتنافس 300 فارس وفارسة في سباق 40 كيلومتراً، أنهى 270 منهم السباق، مقابل 30 مشاركاً لم يتمكنوا من إكماله.

تأتي هذه السباقات ضمن برنامج قرية بوذيب لموسم 2026-2027، في إطار الاستعدادات لاستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل للخيول الكبار 2026، المقررة في 19 ديسمبر المقبل.

ويتضمن برنامج الموسم سلسلة من السباقات الدولية والمحلية والتأهيلية، تشمل منافسات لمسافتي 160 و120 كيلومتراً، إلى جانب سباقات مخصصة للسيدات والشباب والناشئين وأصحاب الإسطبلات الخاصة من المواطنين.

ويشهد الموسم أيضا تنظيم مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة، واستضافة النسخة الثالثة من بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً.