الخوري رئيساً لحكام كأس أمم آسيا للشطرنج في أبوظبي

أبوظبي في 8 نوفمبر/ وام/ اختار الاتحاد الآسيوي للشطرنج الحكم الدولي الإماراتي سعيد أحمد الخوري، رئيس لجنة الحكام باتحاد الإمارات للشطرنج، رئيسا للحكام في بطولة كأس أمم آسيا 2026 للرجال والسيدات، التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 18 نوفمبر الجاري.

سبق للخوري المشاركة في تحكيم أولمبياد الشطرنج العالمي 2026 بمدينة سمرقند في أوزبكستان مؤخرا، حيث تولى مهام حكم قطاع، إلى جانب مشاركته في بطولة العالم للشباب للشطرنج العام الماضي، كما تولى رئاسة حكام مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج بنسخته الثانية والثلاثين.