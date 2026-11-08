الإمارات العالمية للألمنيوم شريكاً استراتيجياً لـ "أسبوع دبي للمستقبل"

دبي 8 نوفمبر/وام/ أعلنت "مؤسسة دبي للمستقبل" عن انضمام "شركة الإمارات العالمية للألمنيوم" شريكا استراتيجيا لأسبوع دبي للمستقبل الذي يعقد في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل".

يشهد الأسبوع حضور أكثر من 10 آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم قادة وصناع سياسات ومبتكرون ومستثمرون ورواد أعمال ومتخصصون في التكنولوجيا والعاملون في قطاعات ستسهم في رسم ملامح المستقبل.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يتطلب بناء مستقبل صناعي ناجح القدرة على الابتكار والاستثمار في الكفاءات البشرية وتعزيز المرونة في مواجهة عالم تتزايد تحدياته وتنعكس هذه الرؤية في مسيرة التحول التي تشهدها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، من تطوير تقنيات صناعية خاصة بنا إلى الاستفادة من إمكانات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وقد أدى موظفونا دوراً محورياً في تحقيق هذا التقدم، من خلال تحويل الأفكار المبتكرة إلى إنجازات عملية تعزز تنافسيتنا وقدرتنا على مواكبة المتغيرات".

وأضاف: "نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة تطوير هذه القدرات لدفع النمو المستدام والمساهمة في بناء مستقبل صناعي أكثر مرونة وتنافسية لدولة الإمارات ويمثل أسبوع دبي للمستقبل منصة مهمة لمشاركة تجربتنا واستكشاف كيفية توظيف الطاقات البشرية والابتكار في رسم ملامح المرحلة المقبلة من تطور الصناعة".

وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر منتج "للألمنيوم عالي الجودة" في العالم وأكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز.

تمتد أعمال الشركة بدءاً من عمليات تكرير الألومينا وحتى إنتاج الألمنيوم الأولي وإعادة التدوير وتُعد أول شركة صناعية في دولة الإمارات، وأول شركة ألمنيوم على مستوى العالم، تحصل على تصنيف «منارة صناعية عالمية للثورة الصناعية الرابعة» من المنتدى الاقتصادي العالمي، تقديراً لريادتها في توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتطوير العمليات الصناعية وتعزيز الكفاءة والابتكار.

جدير بالذكر أن "أسبوع دبي للمستقبل" يتضمن برنامجاً حافلاً بالكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية، وورش العمل، والحوارات الملهمة، والتحديات والمنافسات، والمعارض والتجارب المستقبلية، والاجتماعات المغلقة، والفعاليات الجانبية والخارجية، وغيرها.

وتتوزع هذه الفعاليات على 8 منصات رئيسية تشمل منصة الحوار، ومنصة التجارب والابتكارات، ومنصة مشاريع المستقبل، ومنصة تشريعات المستقبل، ومنصة تحديات المستقبل، ومنصة الفعاليات الجانبية، ومنصة مستقبل دبي، ومنصة الفعاليات الخارجية.