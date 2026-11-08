خليفة الكعبي وهدى آل علي يواجهان منتخب مصر للقوس والسهم في أولمبياد داكار للشباب

داكار في 8 نوفمبر/وام/ تأهل خليفة الكعبي وهدى آل علي من منتخب الإمارات للقوس والسهم، إلى دور الـ16 في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، بعد فوز الكعبي على لاعب موريشيوس يوغفير جاغديش بيسيسور بنتيجة (6-2)، وتغلب هدى على الرومانية داريا غراور بنتيجة (7-1) في دور الـ32.

وأنهى الكعبي مشواره في منافسات الفردي عند دور الـ16 عقب خسارته أمام الأسترالي بروك بينا بنتيجة (4-6)، فيما تلتقي هدى آل علي غداً الاثنين التركية دنيا يني حيات، سعياً إلى بلوغ الدور ربع النهائي.

ويواصل الكعبي مشاركته في منافسات الفرق المختلطة إلى جانب هدى آل علي، حيث يواجه الثنائي المنتخب المصري في دور الـ16.

وفي منافسات الدراجات الهوائية، حل سلطان الحمادي في المركز الـ33 بسباق الطريق، بعدما أنهى مسافة السباق البالغة 76.5 كيلومتر بزمن قدره ساعة و54 دقيقة و41 ثانية.

من جانبه، أعرب مروان الحتاوي، مدرب السباحة، عن رضاه عن أداء لاعب المنتخب عبدالله العامري في سباقي 100 متر حرة و100 متر ظهر، مؤكداً أن اللاعب حقق أهداف مشاركته وقدم مستويات قريبة من أفضل أرقامه الشخصية، إلى جانب اكتسابه خبرة أولمبية مهمة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير الجوانب الفنية والبدنية، بما يسهم في تحسين أرقامه وتعزيز قدرته على المنافسة على المستويات الخليجية والعربية والآسيوية، موجهاً الشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية على جهودها في توفير أفضل الظروف للوفد الإماراتي خلال الدورة.