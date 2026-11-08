بدور القاسمي توقّع إصدارها الجديد " منطق الطير" بمعرض الشارقة للكتاب

الشارقة في 8 نوفمبر/وام/ وقّعت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة كلمات كتابها الجديد "منطق الطير" الصادر عن دار كلمات التابعة لمجموعة كلمات باللغتين العربية والإنجليزية وذلك خلال حفل إطلاق شهد حضواراً جماهيرياً واسعاً في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026.

وتعيد سموها في الكتاب تقديم حكاية مستلهمة من "منطق الطير" للشاعر فريد الدين العطار برؤية أدبية معاصرة تجمع بين الخيال والحكمة في عمل أدبي مخصص للفئة العمرية من 8 إلى 12 سنوات .

وتتناول رحلة اكتشاف الذات والتحول الداخلي وتبرز قيم الشجاعة والمثابرة والإيثار والثقة بالنفس وأهمية التعاون في مواجهة التحديات وإحداث التغيير.

ويحمل الكتاب - الذي أنجزت رسومه الفنانة نوشين صادقيان - رسالة بيئية تنطلق من عالم تتراجع فيه الغابات ويتلوث الهواء لتطرح الحكاية سؤالاً حول مسؤولية الإنسان عن حماية الحياة ودور العمل الجماعي في استعادة الأمل وصناعة مستقبل أفضل.

يستند الكتاب إلى واحدة من الحكايات المعروفة في التراث الأدبي ويعيد تقديم عناصرها الرمزية وفي مقدمتها الهدهدة والسيمرغ والوديان السبعة ضمن معالجة تربط رحلة الطيور بقضايا إنسانية وبيئية معاصرة.

وتحضر الطبيعة في الحكاية بوصفها جزءاً أساسياً من العالم الذي تسعى الطيور إلى حمايته فيما تتحول الرحلة إلى مساحة للتأمل في معاني المسؤولية والمثابرة والثقة بالنفس والإيثار.