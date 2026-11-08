بلدية دبا الحصن تطلق فعاليات أسبوع التشجير

الشارقة في 8 نوفمبر/وام/ أطلقت بلدية دبا الحصن فعاليات أسبوع التشجير لهذا العام تحت شعار "غرس ينمو..وأثر يدوم" مستهدفةً تعزيز الاستدامة البيئية وتوسيع المساحات الخضراء وترسيخ ثقافة الغرس لدى مختلف فئات المجتمع عبر حزمة متكاملة من المبادرات والورش التفاعلية والأنشطة الميدانية الممتدة على مدار الأسبوع.

يتضمن برنامج أسبوع التشجير سلسلة من الأنشطة النوعية الموزعة على مدار الأيام حيث تنطلق الفعاليات بـ «يوم الأسرة» يليها «يوم الغرس» بفعالية «أسرتي تغرس» وورش تعليمية بالتعاون مع ناشئة دبا الحصن وشركة بيئة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الحديقة العامة.

ويشمل الأسبوع مبادرة التطوع المؤسسي «جيل يغرس وجيل يزهر» في قرية التراث وحديقة الشاطئ ومبادرة «مؤسسات تغرس وأرض تزدهر» لتعزيز ثقافة الزراعة الواعية في الدوائر الحكومية وصولاً إلى تخصيص يوم لكبار السن لتوزيع الشتلات الزراعية على منازلهم بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية.

وأكد سعادة طالب اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن أن أسبوع التشجير يمثل تجسيداً حياً لرؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة مشيراً إلى أن البلدية حريصة على ترسيخ الزراعة كقيم وممارسات مجتمعية أصيلة.

ولفت إلى أن فعاليات هذا العام تتميز بتنوعها وشمولها لجميع شرائح المجتمع من أسر وأطفال وشباب وكبار السن والمؤسسات الحكومية بما يعزز جودة الحياة والمظهر الجمالي للمدينة الفاضلة.

من جانبها أوضحت خديجة نجيب النعيمي مدير إدارة الزراعة ببلدية دبا الحصن أن إدارة الزراعة حرصت على إعداد برنامج مكثف يجمع بين التوعية والتطبيق الميداني والشراكة المجتمعية مؤكدة التزام الإدارة بالخطط الزراعية الداعمة للتنوع النباتي وزيادة الرقعة الخضراء .

وأشارت إلى أن تنظيم هذه المبادرات والورش المتخصصة يهدف إلى إشراك جميع الفئات في أعمال التشجير المدروسة لضمان استدامة البيئة وتجميل مختلف المرافق والدوائر والمنازل في المدينة.