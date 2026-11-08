تكريم أبطال الجري والجوجيستو في ثاني أيام مهرجان كلباء الرياضي

كلباء في 8 نوفمبر /وام/ شهدت منافسات اليوم الثاني من مهرجان كلباء الرياضي الأول الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، تنافسا كبيرا في مختلف الألعاب .

وكرم الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة جري مهرجان كلباء الرياضي بحضور سعادة الدكتور سيف أحمد الزعابي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة وسعادة المهندس عادل صالح الحمادي عضو مجلس الإدارة وسعادة راشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء الرياضي الثقافي.

وبينما تم تكريم الفائزين في لعبة الجوجيتسو تواصلت تصفيات عدد من الألعاب المختلفة على هامش الحدث

الذي يقام بتنظيم من مجلس الشارقة الرياضي .

وجرى تكريم الفائزين في مسابقة مهرجان كلباء للجري لمسافة 10 كلم لفئة المواطنين رجال وحل بالمركز الأول خالد خليل والثاني سهيل محمد والثالث أحمد البدور وللمواطنات جاءت الأولى كثلوم المازمي والثانية كلثم الشامسي والثالثة موزا سيف وللفئة المفتوحة رجال الأول طه آدم والثاني فؤاد عز والثالث نجيب أكيج وللسيدات

الأولى نوال جيرتو والثانية سيمهال جيبرو والثالثة وفاء الماس.

ولمسافة 5 كلم لفئة المواطنين رجال جاء بالمركز الأول حمود الزعودي والثاني عبد الله سرور والثالث علي

بوشوان وللمواطنات الأولى سارا سلمان والثانية موزا المهيري والثالثة مهره جاسم وللفئة المفتوحة رجال الأول داجن تسفاي والثاني سالم ماينجا والثالث جوليوس كيسار وللسيدات الأولى جيس توي والثانية بيديلا والثالثة آرتي جانا ، و لمسافة 1،5 كلم للأطفال ولفئة الأولاد جاء بالمركز الأول حميد الحمادي والثاني مايد سالم والثالث سالم محمد وللبنات الأولى سريبا سيفا والثانية إبتسام الشحي والثالثة شفا الصابري .

وكرم عبد الرحمن الدرمكي مدير المهرجان الفائزين بالمراكز الأولى في منافسة الجوجيستو لمختلف الأوزان للرجال لأوزان 94 كجم و 77 كجم و 62 كجم ولفئة الناشئين لأوزان 73 كجم و 60 كجم و 50 كجم ، والبراعم أوزان 46 كجم و 38 كجم و 30 كجم .

و في المجموعة الثالثة لكرة القدم تعادل فريق أياكس مع فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة 3/3 لحساب المجموعة الثالثة وفي المجموعة الرابعة فاز الإتحاد على نوفمبر 5/2 .

وضمن مباريات كرة الطائرة المجتمعية فاز فريق جمعية المعلمين على فريق UAEX بنتيجة 3/0 فيما فاز فريق MIH على فريق البدوي الزحمي بنتيجة 3/1 .

وتواصلت تصفيات مباريات البادل تنس في يومها الثاني لتحديد الفرق المتأهلة إلى الأدوار الختامية .

وشهد اليوم أيضا تواصل ألعاب التحديات اليومية " سحب السيارة" و "تمارين الضغط" إلى جانب

فقرات إستعراضية للأطفال على المسرح الرئيسي نالت إعجاب الحضور .

فيما ألقيت محاضرة "مفتاح الصحة واللياقة وجودة الحياة" إلى جانب تقديم عرض موسيقي من قبل أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية .

وتتواصل منافسات المهرجان غدا الإثنين بإقامة مباريات كرة القدم وكرة الطائرة إلى جانب تصفيات الألعاب الإلكترونية "البلاي ستيشن" فيما تقام تحديات فرق المدارس وتحديات "الصناديق والبلانك" علاوة على مسابقات تفاعلية.